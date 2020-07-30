Женский фитнес – Вумбилдинг: с нами рождается любовь

Что означает «вумбилдинг»? Если переводить буквально, то построение женских интимных мышц , если посмотреть шире, то в этом понятии заложен куда более глубокий смысл. Речь не только о «тех самых мышцах», а о более глубоких, о существовании которые многие дамы даже и не знают. А, между тем, последователи методики утверждают, что как раз от них во многом зависит и здоровье, и… удовольствие. Обо всем подробнее расскажет Ирина Караваева, сертифицированный инструктор по Вумфит и Вумбилдинг в Иркутске.

- Ирина, в чем суть и польза Вумбилдинга?

- Это тренировка женских мышц, направленная на их развитие и укрепление и, конечно же, на осознанное управление ими. Методика спортивная. Основана на упражнениях Кегеля, вкупе с даосскими и тантрическими практиками. Суть в том, что женщина получает навыки, которые полезны для здоровья, Методика так же является отличной профилактикой возрастных изменений. Плюс ко всему, Вумбилдинг помогает как подготовиться к родам, так и восстановиться после них.

- Зачем к вам обычно приходят?

- Я всегда говорю, что большинство обращаются «за здоровьем», ну а 95% - за новыми знаниями. Упражнения повышают яркость ощущения от близости с партнером – чувствительность, прежде всего. Что касается противопоказаний, то здесь, как в спорте: необходимо знать свой анамнез по состоянию женского здоровья. Если такой информации нет у ученицы, то буду настаивать на консультации врача. Методика является спортивной, информация о здоровье необходима для правильного побдора программы.

- Вумбилдингу учат?

- Да, я уже 10 лет являюсь практикующим инструктором, а также официальным представителем Федерации Вумбилдинга-Имбилдинга-Римбилдинга им. В.Л. Муранивского. Обучалась как раз в этой Федерации, в Москве. Скажу, что владею авторской методикой Владимира Муранивского. Он являлся инженером и имел 16 патентов на изобретения. Методика и тренажеры, используемые в ней, являются авторскими разработками В.Л.Муранивского и О.В. Никитиной, и запатентованы.

- Тренажеров? Они нужны для занятий?

- Да. Есть четыре вида тренажеров из силикона, латекса, хромированной стали. Все они выдаются на каждой ступени в индивидуальное пользование. На занятиях женщины приходят в обычной спортивной форме. Я никого не раздеваю, не доставляю неудобства. Я просто объясняю, как правильно выполнять упражнения. В дальнейшем, чтобы достичь эффекта, ученице необходимо самостоятельно делать тренировки дома. Каждый день! В среднем достаточно трех занятий со мной, чтобы пройти нужную ступень базового курса обучения. Всего их 4. Кто-то останавливается на первой, а кто-то стремится к овладению элитарными навыками. Но минимальный результат женщины замечают уже через три-четыре дня ежедневных занятий. Как замечают? Они реально начинают чувствовать себя, свое тело.

- Какие женщины занимаются Вумбилдингом?

- Абсолютно разные, но объединяет их одно – желание изменить что-то в своей жизни, добиться результата, улучшить свои отношения с партнером.

- Если ученица стесняется… как быть?

- Действительно, такое иногда случается. Тогда я применяю ароматерапию, медитацию, другие вспомогательные бонусы. Кроме того, сейчас я являюсь не просто инструктором, но и создаю Школу женской мудрости «Жемчужина любви», где занятия также проводят привлеченные специалисты. Кроме того, являюсь сертифицированным массажистом техники RainDrob "Капли дождя" и Тайского массажа, провожу тренинги, мастер-классы.

Контакты

Караваева Ирина, мастер инструктор Вумбилдинга, опыт работы с 2013 г. Личный опыт - с 2011 г. Автор собственных программ, игропрактик, сексолог, массажист, аромаконсультант, арт-терапевт.

Адрес: Пискунова 131/1, спуск в левый цоколь

Время работы: по предварительной записи согласно расписанию

Телефон, Vbr, Wapp, Telegram: +7 (914) 957-06-78

Телефон: +7 (964) 359-63-33

Email: vumbiulding.irk@mail.ru

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