Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 августа: выздоровели уже более 10 000 человек

Коронавирус в Иркутске, 2 августа. За минувшие сутки диагноз COVID-19 в регионе подтвердился еще у 140 человек. Общее число случаев заражения на сегодняшний день – 13 851. Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, госпитализированными 2 августа остаются 819 человек, еще 2699 человек лечат амбулаторно.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 августа. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 2 августа: выздоровели более 10 000 заразившихся

Хотя количество случаев заражения в регионе продолжает расти, темпы прироста явно замедлились. Среди хороших новостей также и известие о том, что количество справившихся с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье 2 августа стало больше 10 000. За последние 24 часа из медучреждений выписали 148 пациентов, так общее число выздоровевших возросло до 10 132 человека.

Омрачают ситуацию, конечно, новые смерти. За сутки в Иркутской области еще три заразившихся скончались от коронавируса. Так общее число жертв пандемии в регионе уже 212: из этого числа 141 инфицированный умер от COVID-19, еще 71 заразившийся COVID-19 был болен еще и иными тяжелыми заболеваниями, которые привели к летальному исходу. Также в Оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что 2 августа еще 55 пациентов в больницах находятся в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, 2 августа: ограничения постепенно снимают

Жизнь сибиряков понемногу возвращается в прежнее русло. Ограничения постепенно снимают. В Иркутской области уже работают, пусть и с ограничениями, но все же, турбазы, фитнес-клубы, музеи, гостиницы, летние кафе. Накануне свои двери было разрешено открыть кафе и ресторанам. Конечно, с соблюдением всем санитарных норм.

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“ПолитБазар” на радио “Комсомольская правда”. Обсуждаем выборы губернатора Иркутской области. В регионе как никогда высока потребность в позитивных изменениях. Что предлагают кандидаты, каковы у них шансы и перспективы, на что они делают ставки? 00:00 00:00

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