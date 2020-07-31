Масочный режим в Иркутской области продлен до 9 августа

31 Июль 2020 2020-07-31T15:08:24+03:00

Также до этого числа продлены больничные для работающих людей старше 65 лет

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Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа. Такие изменения внес в Указ врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

- По 9 августа также продлены больничные для работающих граждан старше 65 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются.

Тем временем, в Приангарье каждый день регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом. Так, за прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 146 человек в регионе, умерли от COVID-19 еще пятеро пациентов. Всего за время пандемии в Приангарье зафиксировали 13568 случаев заражения коронавирусом. Однако большинство из них - 9756 человек - уже выздоровели.

Ограничения в регионе постепенно снимают. Работают турбазы, фитнес-клубы, музеи, и не только. А с 1 августа, наконец, открываются кафе и рестораны - но обязательно с соблюдением мер предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU