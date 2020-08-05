Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 августа: 65% заразившихся COVID-19 выздоровели
Коронавирус в Иркутске, 5 августа. Темпы прироста зараженных коронавирусом в регионе снижаются с каждым днем. Однако, инфекция все еще не уходит и расслабляться пока рано.
Коронавирус, 5 августа. Статистика. Данные Яндекса.
Коронавирус в Иркутске, 5 августа: растет число выздоровевших
В Иркутской области с начала распространения коронавируса от общего числа случаев заражения выздоровели уже 65% заболевших COVID-19.
«За неделю (с 29 июля по 4 августа) коэффициент увеличился на 4% и составляет 65%, - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - За предыдущие семь дней индекс продемонстрировал чуть более значительное увеличение - на 5%».
65% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели. Фото: ИЦК
Большее количество поправившихся в СФО – это жители Хакасии, там выздоровели уже 88%, на втором месте – Красноярский край – 87%, на третьем – Новосибирская область – 83%. В Сибири с начала пандемии с инфекцией справилось уже 55 179 человек. СФО среди округов России по этому показателю – не седьмом месте.
Коронавирус в Иркутске, 5 августа: количество дежурных групп в детсадах Иркутска увеличат
Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, сняты еще не все. Однако, большинство предприятий и организаций уже возобновили работу, а детские сады к «докоронавирусному» режиму еще не вернулись. Работают только дежурные группы. Их количество готовы увеличить. По просьбе самих иркутян.
«Набор детей в дежурные группы происходит на основании обращения родителей», - рассказали в администрации Иркутска. – «В учреждение необходимо предоставить справки от работодателей о невозможности обоих родителей (законных представителей) осуществлять трудовые обязанности в удаленном доступе и медицинское заключение, выданное ребенку в детской поликлинике».
На сегодняшний день в 82 детсадах работают 300 дежурных групп, куда ходят более 4000 ребятишек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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