Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 августа: 65% заразившихся COVID-19 выздоровели

Коронавирус в Иркутске, 5 августа. Темпы прироста зараженных коронавирусом в регионе снижаются с каждым днем. Однако, инфекция все еще не уходит и расслабляться пока рано.

Коронавирус, 5 августа. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 5 августа: растет число выздоровевших

В Иркутской области с начала распространения коронавируса от общего числа случаев заражения выздоровели уже 65% заболевших COVID-19.

«За неделю (с 29 июля по 4 августа) коэффициент увеличился на 4% и составляет 65%, - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - За предыдущие семь дней индекс продемонстрировал чуть более значительное увеличение - на 5%».

65% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели. Фото: ИЦК

Большее количество поправившихся в СФО – это жители Хакасии, там выздоровели уже 88%, на втором месте – Красноярский край – 87%, на третьем – Новосибирская область – 83%. В Сибири с начала пандемии с инфекцией справилось уже 55 179 человек. СФО среди округов России по этому показателю – не седьмом месте.

Коронавирус в Иркутске, 5 августа: количество дежурных групп в детсадах Иркутска увеличат

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, сняты еще не все. Однако, большинство предприятий и организаций уже возобновили работу, а детские сады к «докоронавирусному» режиму еще не вернулись. Работают только дежурные группы. Их количество готовы увеличить. По просьбе самих иркутян.

«Набор детей в дежурные группы происходит на основании обращения родителей», - рассказали в администрации Иркутска. – «В учреждение необходимо предоставить справки от работодателей о невозможности обоих родителей (законных представителей) осуществлять трудовые обязанности в удаленном доступе и медицинское заключение, выданное ребенку в детской поликлинике».

На сегодняшний день в 82 детсадах работают 300 дежурных групп, куда ходят более 4000 ребятишек.

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