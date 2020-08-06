Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 августа: в регионе выздоровели более 11000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 6 августа. В Иркутской области на сегодняшний день COVID-19 больны 3107 человек. Из них госпитализация потребовалась 780 заразившимся, 2327 человек лечатся дома.

Общее число случаев заражения – 14 381. Прирост заболевших за сутки – 130. Из этого числа выздоровели уже более одиннадцати тысяч человек - 11 050.

Также по данным Министерства здравоохранения региона на самоизоляции находятся более 6000 контактировавших с инфицированными.

Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 6 августа: количество смертей продолжает расти

Утром 6 августа Оперативный штаб по коронавирусу сообщил о смерти еще четверых пациентов с диагнозом COVID-19. Двое умерли от инфекции, еще двое – от иных болезней. Общее число жертв пандемии в регионе возросло до 224. Из этого числа причиной смерти именно COVID-19 стал для 150 человек, еще 74 инфицированных были больны другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутске, 6 августа: соревнования без зрителей

Традиционные турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которые ежегодно проводится в регионе, состоится в день физкультурника 8 августа. Однако, принимать участие в нем смогут баскетболисты старше 18 лет. Допускаются только мужские, так и женские команды, юношеских и детских из-за пандемии коронавируса – не будет. И зрителей посмотреть игры по олимпийской системе - на выбывание - не допустят.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, 6 августа: что открыто

В Иркутской области работает большинство предприятий и организаций, в детских садах детей могут водить в дежурные группы. Сейчас туда ходят более 4000 ребят. В поликлиниках начался диспансерный прием.

Также в регионе открыты турбазы, шейпинг-клубы, гостиницы, кафе и рестораны, музеи. Конечно, все они работают со всеми ограничениями, присущими «коронавирусному» времени.

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