Еще 145 бюджетных мест выделили вузам Иркутской области

Всего вузы Иркутска готовы принять на бюджет больше 10 тысяч студентов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отличная новость для будущих студентов - вузам Иркутской области выделили 145 дополнительных бюджетных мест! Это значит, что шансов поступить на обучение за счет государства в этом году становится больше.

- Появилось еще 117 бюджетных мест на направлениях бакалавриата, 26 мест - на специалитете, два - в магистратуре, - рассказали в областном министерстве образования. - Какие вузы получили места? Иркутский государственный университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский национальный исследовательский технический университет и Байкальский государственный университет.

В этом учебном году высшие учебные заведения Приангарья готовы принять больше 10 тысяч бюджетников. Учитывая, что на «вышку» нынче поступают 14100 выпускников, возможность поступить на бюджет есть у каждого второго! Особенно много мест выделено на направление «Образование и педагогические науки»: 946 - на балакавриате и 30 - в магистратуре в разных вузах. Это на 241 больше, чем в прошлом году.

Напомним, заявления на поступление в вузы Иркутска принимаются до 18 августа. Первая волна зачисления запланирована на 24 августа, а вторая - на 26 августа. Документы принимаются дистанционно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08