Заявления в вузы Иркутска: как подать, сроки приема

Приемная кампания в университеты в этом году необычная из-за коронавируса. Так, подавать заявления в вузы Иркутска можно с 20 июня, не дожидаясь результатов ЕГЭ! Таков приказ Минобрнауки РФ. Сами экзамены для выпускников пройдут только в июле. А как только их результаты станут известны, они поступят во все вузы через федеральную информационную систему ГИА и приема.

- Рейтинг поступающих по баллам ЕГЭ будет составлен в августе, - сказал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Приказом установлена и дата зачисления. Важно, что это произойдет до 1 сентября.

Итак, последний день, когда можно подавать заявления в вузы Иркутска, - 18 августа. На следующий день на сайтах опубликуют списки абитуриентов. Первая волна зачисления намечена на 24 августа, вторая - на 26 августа. Даты внутренних экзаменов университеты определят сами.

Отличаются сроки поступления в военный учебный центр при ИГУ. Там документы принимают до 31 июля включительно, а 24 - 28 августа - сдача нормативов по физической подготовке и формирование рейтинга для поступления.

Ну а сейчас приемная кампания идет полным ходом. Абитуриенты подают заявления в вузы Иркутска.

- По сравнению с прошлым годом у нас необычайная активность абитуриентов, - рассказывают в приемной комиссии Иркутского госуниверситета путей сообщения. - Почему? Дело в том, что выпускники уже получили аттестаты, они не ждут результатов ЕГЭ, да и через Интернет подавать документы быстрее. За первые дни по всем направлениям нам поступило больше 1600 заявлений! Но, к сожалению, принимаются с первого раза только единицы. Дело в том, что ребята делают много ошибок при заполнении документов. Раньше такого не было, когда мы сами вносили все данные.

Так, в Иркутский госуниверситет в первый день приема поступило 422 заявления! Некоторые абитуриенты подавали документы сразу на несколько направлений, поэтому самих поступающих было 148.

- До этого года первыми документы подавали абитуриенты со средним профессиональным образованием и те, кто закончили школу за год до подачи заявления или больше. Сейчас же можно отметить большое количество выпускников текущего года, - говорит ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

А вот в Байкальском госуниверситете, например, в первый же день приняли больше 100 заявлений. То ли еще будет… Ведь подача заявлений в вузы Иркутска только началась.

Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”: Как жил Иркутск в начале 19 века 00:00 00:00

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