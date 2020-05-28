Расписание ЕГЭ в Иркутске 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен в 2020 году пройдет необычно по всей стране, и Иркутская область - не исключение. Самое главное - ГИА для девятых классов отменили совсем (итоговые оценки в аттестаты выставят на основании годовых отметок), а сроки экзаменов для 11 классов сдвинули на месяц вперед. Итак, расписание ЕГЭ в Иркутске 2020 показывает, что экзамены состоятся с 3 по 23 июля, следующие два дня - резервные. Это означает, что у ребят в запасе еще есть время на подготовку.

В Иркутской области ЕГЭ нынче напишут 15,5 тысяч человек, из них 14,1 тысячи - выпускники этого года. Новшество в том, что обязательных для сдачи предметов нет! Ребята выберут только те экзамены, результаты которых нужны для поступления в вуз. Получается, даже русский язык и математику можно не писать, если получения высшего образования пока в планах нет. В нашем регионе от ЕГЭ отказались около тысячи 11-классников, но, что важно, они так решили еще до коронавируса. Аттестаты всем выдадут до 15 июня. Все, кто окончил школу на круглые пятерки, получат медали – с этим затруднений не возникнет.

- 29 и 30 июня состоятся предварительные экзамены, но ученики на них присутствовать не будут, а только сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ, - рассказала во время онлайн пресс-конференции заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных. - Они необходимы, чтобы проверить, как соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Будет проводиться дезинфекция аудиторий до и после ЕГЭ, обязательно у всех будет измеряться температура, а в помещениях разместят дозаторы с антисептиками для обработки рук. Выпускников рассадят зигзагообразно, на расстоянии не меньше 1,5 метров. Заранее сформируют списки, чтобы в кабинетах не было слишком много школьников. Учителям выдадут маски и перчатки. Возможно, и детям тоже, но скорее всего они по своему желанию подготовят средства индивидуальной защиты.

Всего в регионе организуют 85 пунктов сдачи экзаменов в школах, и 14 – на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. К ним придут учителя также в медицинских масках и перчатках.

Итак, расписание ЕГЭ в Иркутске 2020 известно. А какой самый популярный экзамен в Приангарье? По традиции, обществознание. Его сдадут семь тысяч ребят. И еще многие выбрали биологию, историю и физику - каждый предмет предпочли примерно по три тысячи выпускников.

Ну а что насчет приема в вузы? В иркутских университетах кампания стартует с 20 июня.

- С этой даты документы на поступление могут подавать абитуриенты, которые сдавали ЕГЭ год или два назад, выпускники колледжей и техникумов, а также желающие поступить в магистратуру, - поясняют «Комсомолке» в пресс-службе Иркутского госуниверситета. - А вот ребята, окончившие школу в 2020 году, очевидно, начнут подавать заявления только в августе. Точных дат, когда начнется и закончится прием их документов, пока нет. Все зависит от того, как пройдут экзамены, и когда появятся их результаты.

То же самое и в остальных вузах. Но в аграрном университете имени А.А. Ежевского, например, выпускники могут с 20 июня подавать заявления без результатов ЕГЭ, а их предоставить позже.

- Абитуриенты могут не волноваться, все всё успеют - ведь прием этого года закончится только после того, как все школьники сдадут ЕГЭ и получат аттестаты, - успокаивают в Иркутском госуниверситете путей и сообщения. -Оригиналы аттестатов и медкомиссию можно будет предоставить в течение учебного года.

Лично приходить в приемные комиссии не нужно. Заявления и копии документов примут в электронном виде, через личные кабинеты на сайтах вузов. Возможно, вузы начнут принимать заявления от абитуриентов через сайт «Госуслуги», но пока этот вопрос в разработке.

- В профессиональные образовательные организации документы будут принимать в электронном виде с 20 июня до 15 августа, при наличии свободных мест - до 25 ноября, - добавляют в министерстве образования Иркутской области. - Вся информация будет до 1 июня размещена на сайтах учреждений.

Все зависит от расписания ЕГЭ в Иркутске 2020 года, и когда будут опубликованы результаты.

КОНКРЕТНО

Даты ЕГЭ-2020

Основной период:

3 июля - география, литература и информатика.

6 и 7 июля - русский язык.

10 июля - профильная математика.

13 июля - история и физика.

16 июля - обществознание и химия.

20 июля - биология и письменная часть по иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная часть по иностранным языкам.

24 июля - резервные дни по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, и 25 июля - по всем предметам.

Дополнительный период:

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам.

5 августа - ЕГЭ по русскому языку.

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день.

Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района 00:00 00:00

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