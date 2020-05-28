Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая: инфекции нет в 6 районах

В Приангарье продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции сейчас на уровне 1, 5-1, 6 ( это показатель, по которому учитывают сколько человек заразил один больной), а для перехода ко второму этапу снятия ограничений надо вполовину меньше. Но сейчас рост числа больных идет по всей Сибири. Только за последние сутки прирост заболевших – 60, всего же с начала распространения COVID-19 такой диагноз поставлен уже 1498 раз. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая: районов, где нет вируса, разы меньше, чем тех, где он есть.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая: чистых от вируса районов шесть

Итак, под натиском коронавируса до сих пор не сдались Чунский, Мамско-Чуйский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский, Тулунский районы. К «зеленой зоне» относятся и Нукутский, Зиминский, Аларский и Осинский районы, где все, у кого был коронавирус, вылечились.

Единичные случаи сейчас в Тайшете, Черемховском, Ольхонском и Баяндаевском районах. По два заражения ( тоже достаточно благополучная зона) - город Зима, Слюдянский и Катангский районы. По три случая в Усольском, Нижнеилимском и Киренском. В Усть-Удинском из семерых заболевших четверо благополучно выздоровели . По четыре больных — в Заларинском и Нижнеудинском районах. В остальных ситуация серьезнее.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая: в Иркутске -677 случаев

И прежде всего сложная ситуация в Иркутске, где число больных выросло на 54 за прошедшие сутки, достигнув отметки 677. В этой статистике учитываются и все приезжие, как из других регионов, так и 18 — из Киренского. И вахтовики, которых больше 80 и 53 транзитных пассажира. Однако за сутки выросло прежде всего число диагнозов среди самих горожан — на 45, все случаи контактного заражения.

Ближайший пригород — фактически одно целое с областным центром. В Иркутском районе 223 случая инфекции, и он на третьем месте по числу больных. В том числе статистика учитывает и 106 вахтовиков из общежития в поселке Маркова. В Ангарске — 41 случай. В Шелеховском районе 10, но реально болеют шестеро, четверых уже вылечили. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая включает в себя 32 территории

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая: как ситуация на севере

Смотрим карту коронавируса на 28 мая в Иркутской области внимательнее. На севере болевых точек две — Усть-Кут, где по-прежнему болеют 258 вахтовиков и Бодайбо — 117 случаев. В Братске 42 случая заболевания. И здесь тоже в общем списке — 15 приезжих, из них 8 вахтовиков. В Братском районе -11. Но в целом ситуация на севере региона менее напряженная, поскольку там больше свободных территорий, а заболеваемость среди вахтовиков локализована.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая: в каком районе сколько заболевших

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 мая.