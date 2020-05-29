2020-05-29T05:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

11-й житель Иркутской области умер от коронавируса

Число заболевших COVID-19 в регионе - 1660
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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11-й житель Иркутской области умер от коронавируса11-й житель Иркутской области умер от коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области, где продолжает расти количество заболевших коронавирусом, по состоянию на утро, 29 мая скончался уже 11-й пациент, у которого официально был подтвержден COVID-19. Помимо этого, умер 11-й человек от заболевания, не связанного с коронавирусной инфекцией.

Добавим, что утром, 29 мая сразу на 162 человека возросло количество инфицированных COVID-19. Теперь заболевших – 1660. 305 жителей региона уже победили болезнь и выписались из больниц. Еще 1333 человека продолжают лечение. Из них 135 - из обсерваторов, а также 672 вахтовика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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