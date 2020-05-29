2020-05-29T05:44:20+03:00
Коронавирус Covid-19

1660 случаев заражения коронавирусом подтверждены 29 мая в Иркутской области

Из этого числа выздоровели 305 человек
Мария КНЯЗЕВА
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1660 случаев заражения коронавирусом подтверждены 29 мая в Иркутской области1660 случаев заражения коронавирусом подтверждены 29 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжает расти. Так только за минувшие сутки прирост заболевших– 162. Всего же в общей сложности диагноз COVID-19 в регионе, по данным на 29 мая, был поставлен уже 1660 раз. К счастью, 305 человек из этого числа справились с инфекцией и выписаны из больниц.

«1333 человека на данный момент госпитализированы», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 135 человек из обсерваторов и 672 вахтовика».

К несчастью, в Иркутской области не обошлось без смертей. Этим утром региональные власти сообщили о смерти еще одного пациента от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 – 11. Еще 11 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом, но инфекция у них также была подтверждена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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