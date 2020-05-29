Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 мая: тем, кто рискует потерять работу, помогут; определены сроки ЕГЭ

Коронавирус в Иркутске, 29 мая. По последним новостям, в Иркутске 1660 случаев инфекции. В больницах находятся 1333 человека. Из них – значительная доля тех, кто вахтовики и из обсерваторов - уже больше половины. Рассказываем о том, какова регионе ситуация с инфекцией.

Коронавирус в Иркутске, 29 мая: представителям пострадавших отраслей помогут

Помощь окажут тем, кто работает в отраслях, признанных пострадавшими от коронавируса. В том случае, если на предприятиях приняли решение о неполном рабочем дне. Либо из-за простоя отправили сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы, либо вовсе сократили штат.

Фирмам и предпринимателям, которые из-за сложной экономической ситуации не могут выплатить зарплату, уплату страховых взносов, предоставляются субсидии. Их размер – более 19 тысяч на одного человека.

«Объем средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия - 30 млн рублей», - сообщили региональные власти. – «Чтобы получить субсидии, работодателю нужно заключить соглашение с органами занятости населения».

Сейчас уже 22 соглашения с работодателями подписаны, выплаты получат 352 работника. В скором времени, субсидии на сотрудников получат еще 16 директоров.

Стоит отметить, что в регионе более 300 сотрудников временно не работающих предприятий, на время трудоустроены – участвуют в озеленении города, в подсобных работах.

Коронавирус в Иркутске, 29 мая: Приангарье в пятерке сибирских регионов с низкой смертностью от коронавируса

В Иркутской области один из низких показателей летальности в СФО. Приангарье в этом рейтинге на 4 месте.

«Показатель летальности коронавируса вычисляется в процентах — сколько смертей от коронавируса подтверждено от общего числа заболевших в регионе», - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – «Он позволяет увидеть за цифрами общую картину и сравнить ситуацию в регионах с разным числом выявленных случаев».

С начала «коронавирусного» времени в регионе подтверждено 10 смертей от COVID-19, показатель летальности 0.70% (вычислялся показатель 28 мая, 29 числа власти Приангарья сообщили о смерти 11 -го пациента - прим. авт.). Эти показатели ниже только в Алтайском крае, Тыве, республике Алтай. В последнем регионе, кстати, от новой коронавирусной инфекции никто не умер.

Стоит отметить, что показатель смертности во всем Сибирском федеральном округе в целом ниже, чем по России. Но, по данным на 28 мая, в нескольких регионах СФО смертность выше даже, чем общероссийская, а именно в Томской, Омской и Новосибирской областях, а также в Республике Хакасия.

Коронавирус в Иркутске: летальность в СФО. Фото предоставлено Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом

Коронавирус в Иркутске, 29 мая: расписание ЕГЭ готово

Согласовано новое расписание сдачи ЕГЭ в России и в Иркутской области. Выпускники будут сдавать пробные экзамены 29 и 30 июня. А Единые государственные экзамены стартуют 3 июля.

«Всего в области на экзамены зарегистрировано 15570 человек, из них 14124 выпускники текущего года», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Для сдачи ЕГЭ организована деятельность 99 пунктов проведения экзамена, из них 85 ППЭ - на базе образовательных организаций, 14 ППЭ - на дому для детей инвалидов».

Несмотря на то, что сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись. В министерстве образования уверяют, что все сдавшие экзамен, успеют подать документы в вузы страны. Кроме того, выпускники смогут подать заявления в университеты по почте или через Интернет. До 1 июня на сайтах всех образовательных учреждений появится информация о наборе абитуриентов. Документы будут приниматься до 15 августа. Если же останутся свободные места, то прием продлят до ноября.

Что касается санитарных норм во время экзаменов в условиях распространения коронавируса, конечно, будут введены дополнительные меры, такие, например, как дезинфекция аудиторий, измерение температуры на входе у всех сдающих. В каждом классе будут установлены дозаторы с антисептиками. Все наблюдающие будут в масках и перчатках. Участников рассадят на расстоянии друг от друга в 1.5 метра.

КОНКРЕТНО

Расписание ЕГЭ в Иркутской области

3 июля - география, литература, информатика,

6, 7 июля – русский язык,

10 июля – профильная математика,

13 июля – история и физика,

16 июля – обществознание, химия,

20 июля – биология, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

Резервные дни – 24 июля(кроме языков), 25 июля.

Дополнительный период ЕГЭ в августе (если не смогли по уважительным причинам сдать в июле):

3 августа – география, литература, информатика, биология, история, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

5 августа – русский язык,

7 августа – обществознание, химия, физика, профильная математика, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервный день – 8 августа.

Так обстоят дела с коронавирусом в Иркутске, последние новости на 29 мая.

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