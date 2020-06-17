Поступление в вузы Иркутска 2020: как попасть на бюджет

Середина июня, а ЕГЭ еще не сданы! Одиннадцатиклассники даже рады, что есть время на подготовку, ведь экзамены из-за коронавируса перенесли на июль (первый назначен на 3 июля. - Прим. ред.). А что насчет поступления в вузы Иркутска 2020? Новшества и здесь. Так, приемная компания в университеты Иркутска начнется уже 20 июня. С этой даты заявления могут подавать абитуриенты, которые сдали госэкзамены год или два назад, а еще выпускники колледжей и техникумов и будущие магистранты. А вот ребята, окончившие школу в 2020-м, смогут направить документы в вузы только во второй половине лета - когда на руках будут результаты ЕГЭ. Кстати, в этом году на «вышку» будут поступать 14 100 выпускников, а университеты Приангарья готовы набрать на бюджет 10 тыс. студентов. Значит, у каждого второго есть шанс учиться за счет государства!

Документы примут онлайн

Итак, приходить в приемные комиссии в этом году не нужно. Вузы впервые примут все документы в электронном виде и зачислят первокурсников дистанционно. Что для этого требуется? Отсканировать или сфотографировать аттестат, паспорт, СНИЛС, медицинскую справку, грамоты, согласие на обработку персональных данных (перечень документов в университетах различается, уточнить можно на сайтах высших учебных заведений). Затем направить сканы или фото в приемные комиссии - с 20 июня они откроют доступ к онлайн-кабинетам абитуриентов. Творческие испытания, такие, например, как сочинения для журналистов, тоже будут проводиться дистанционно.

Когда завершатся сроки подачи документов, пока не ясно - все зависит от кампании ЕГЭ. Для поступления в вузы Иркутска 2020 требуются сертификаты с результатами. Но абитуриентов успокаивают: заявить о себе успеют все. А оригиналы документов можно будет принести в университет в течение первого учебного года.

IT-специалисты и педагоги в цене

А теперь подробнее о поступлении в вузы Иркутска 2020 и о наборе на бюджет. Крупнейший технический вуз Иркутской области ИрНИТУ, как всегда, получил больше всего бюджетных мест - 2840. По сравнению с 2019 годом их количество выросло почти на сотню! А все за счет направления информационных технологий: профессионалы в сфере IT востребованы, как никогда. Но и проходные баллы для поступления на бакалавриат и специалитет обычно высокие.

- Увеличилось число бюджетных мест на направления «информатика и вычислительная техника» и «информационные системы и технологии» - до 75 на каждое, а также на «информационную безопасность» - до 38, - рассказывают «Комсомолке» в приемной комиссии ИрНИТУ. - Однако традиционную тройку лидеров они пока не догнали: это «строительство» (177 мест), «горное дело» (170) и «электроэнергетика, электротехника» (87). Они очень популярны среди абитуриентов. А еще в этом году появились два новых направления на специалитете: «правовое обеспечение национальной безопасности» и «экономическая безопасность».

Далее - Иркутский госуниверситет. Бюджетный набор здесь тоже, как обычно, большой - 2327 мест. Где же мест больше всего?

- На естественнонаучном, педагогическом и физико-математическом направлениях - так сложилось много лет назад, - пояснили в приемной комиссии классического университета. - Так, в пединститут за счет федерального бюджета нынче смогут поступить 590 студентов!

В 2019-м на направление «педагогическое образование с двумя профилями подготовки» выделяли 340 мест, а в этом году - уже 437! А если говорить об естественных науках, то больше шансов пройти на бюджет у биологов - 75 мест. Неудивительно, что этот предмет стал одним из самых популярных на ЕГЭ - нынче его выбрали 3 тыс. выпускников Приангарья.

Но абсолютный приоритет по ЕГЭ вновь у обществознания - этот экзамен сдадут 7 тысяч 11-классников. Это будущие юристы, экономисты, менеджеры, маркетологи, социологи… Борьба за поступление на эти направления, как обычно, развернется нешуточная.

- Кстати, в ИГУ можно поступить и без ЕГЭ, - добавляют в университете. - Речь о программе среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет» на базе сибирско-американского факультета.

Ждут железнодорожников и медиков

Поступление в вузы Иркутска 2020 - дело ответственное, но у выпускников еще есть время подумать и сделать выбор. Например, ребята, которые мечтают работать на железной дороге, идут в Иркутский госуниверситет путей сообщения. Кроме железнодорожных там востребованы и информационные направления, да и поступить на бюджет вполне реально.

- В этом году у нас 1200 мест, - говорят в приемной комиссии ИрГУПСа. - Так, на направление «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» есть 185 мест, «системы обеспечения движения поездов» - 210, «технология транспортных процессов» - 50. А вот на «экономику и менеджмент» нынче бюджета, увы, не будет. Зато появилось новое направление специалитета «информационная безопасность автоматизированных систем», куда примем на обучение 25 человек.

Ну а Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского дистанционно распахнет двери для всех, кто собирается посвятить жизнь сельскому хозяйству.

- У нас в этом году 757 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, - поделились в приемной комиссии ИрГАУ. - Как и в предыдущие годы, наибольшее число студентов готовы принять на бюджет по направлениям «ветеринария» (52 места для очников), «агроинженерия» (42 места на энергетическом и инженерном факультетах), а также «биология» (35).

В счет федерального финансирования готовы выучить 399 студентов на бакалавриате и специалитете в Байкальском госуниверситете. На какую специальность в ведущем экономическом вузе Иркутской области выделено больше всего бюджетных мест? Разумеется, на экономику! Примут 60 абитуриентов. Далее в списке «прикладная информатика», на которую выделили 32 места, и «лесное дело» - 30.

Ну и, наконец, единственный медицинский университет Восточной Сибири - ИГМУ. Вуз получил 410 бюджетных мест. Распределились они точно так же, как и год назад. Диплом по специальности «лечебное дело» смогут получить за счет государства 160 будущих медиков, «педиатрия» - 105 студентов, «медико-профилактическое дело» - 75. Таковы особенности поступления в вузы Иркутска 2020.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Идет прием в колледжи и техникумы

В этом году в учреждения среднего профобразования Приангарья поступят больше 12 тыс. абитуриентов. В регионе 76 колледжей и техникумов, в них обучают 47 профессиям и 98 специальностям. Выбор есть, бюджетные места - тоже! А приемная кампания уже стартовала.

- Документы принимают до 15 августа, а при наличии свободных мест - до 25 ноября текущего года, - пояснили в Министерстве образования Иркутской области. - Подать документы можно в онлайн-режиме: через сайт образовательной организации или по электронной почте. Кроме того, примут на обучение людей с ограниченными возможностями здоровья по 15 профессиям: повар, маляр, швея, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, рабочий по обслуживанию зданий, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, столяр строительный и др.

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