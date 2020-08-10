Волки гоняются за баранами, а медведи за людьми: дикие звери выходят к поселкам в Иркутской области

В регионе уже начался сезон охоты. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А вот совсем «свежий» случай. Жительница поселка Порт Байкал, возвращаясь с сенокоса, встретила косолапого. Удирать от хищника пришлось пулей. Косолапый бежал по соседней тропинке и только криками удалось спугнуть зверя.

- А ну, уйди прочь! - подхватили сельчане, выскочившие на женские вопли. Во дворах залаяли собаки. Вот так, дружно, шумом прогнали медведя, и он ушел обратно в лес. Повезло…

После этого случая туристов просят пока не гулять вблизи Кругобайкальской железной дороги - Прибайкальский национальный парк перестал выдавать разрешения на посещение местности. Все-таки встреча с хозяином тайги - не шутка. В этом году они выходят там нередко: весной косолапый загнал туриста на дерево и съел его продукты, а еще парочка косолапых бродила у КБЖД, пугая людей. Повадились они и на сельское кладбище.Еще одного зверя недавно заметили вблизи Большой Байкальской тропы, где многие ходят в поход от Листвянки до Больших Котов. Лесной зверь же там устроил пир у туши погибшего изюбря.

Почему же медведи все чаще выходят из тайги?

- Вероятно, молодых зверей вытесняют из леса более зрелые, - поясняют специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – И это, кстати, один из показателей, что может быть превышена их оптимальная численность.Обезвредить косолапого на особо охраняемой территории разрешено только по согласованию с Минприроды России (соответствующий документ уже запрошен). А пока опасную зону вблизи КБЖД патрулируют госинспекторы.

Но не только в нацпарках и заповедниках медведям вольготно.

- Из-за режима самоизоляции не так много обращений о выходе животных к базам отдыха, - комментирует временно замещающий должность замминистра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин. - Но в целом ситуация каждую весну и лето повторяется. Как только открываются пансионаты, турбазы, лагеря, образуются свалки отходов. Запахи и приманивают медведей, голодных после зимней спячки. По этой же причине косолапые выходят не только к туристической зоне Байкала, но и к дачным поселкам в Братском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Бодайбинском районах. Как бороться? Регулировать численность. С 1 августа разрешена охота на бурого медведя. А когда нам сообщают о визитах зверя к людям, мы можем выдать юридическим лицам (охотпользователям – Ред.) специальные разрешения на отстрел.

Тем временем, и волков стало много. Настоящая беда в Баяндаевском районе. Хищники подбираются к стадам пасущихся животных, а те, чуя опасность, сбиваются поближе к деревням и поселкам.

- На днях волки пригнали баранов в село Хогот, сели неподалеку от них, высматривали, - рассказывает заммэра района Евгений Кащеев. - А в двух километрах от Баяндая расположилось целое логово - волчица и четыре детеныша. Примерно месяц назад хищники даже раздирали скот. Словом, проблема серьезная. Охота на серых в Иркутской области начнется с 15 сентября. Кроме того, ранее мы писали заявление на регулирование численности, и нам позволили отстрелить еще десять голов. Но обычно сроки даются сжатые, а волки очень сильно мигрируют - за день могут пробежать 40 километров, - попробуй, поймай!

Конкретной цифры, сколько волков намерены истребить в Иркутской области в этот охотничий сезон, нет. Есть лишь норматив: на одного охотника – не более трех отстреленных хищников (на территории в пять тысяч гектаров). За каждую шкуру планируют давать вознаграждение – 20 тысяч рублей. А вот за добытых медведей премий не положено. Но при этом есть квоты: за сезон собираются отстрелять в регионе 1915 косолапых.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель учебно-методического центра «Сибохотнаука» Иркутского ГАУ имени А.А. Ежевского Бориса ДИЦЕВИЧ:

Охотников днем с огнем не сыщешь

- Почему волки выходят из леса именно сейчас? Подросли детеныши, и матери учат их добывать себе пропитание. А домашний скот - самая подходящая для них «мишень». Это, в принципе, естественный процесс. Но численность волков в Иркутской области превышена: сейчас их около пяти тысяч, из них нужно добывать минимум три тысячи, а по факту истребляются сотни. И так не только в нашем регионе. Причина? Волков запрещено истреблять капканами, петлями и химическими препаратами - только отстрел. За шкуру предусмотрена премия в 20 тысяч рублей. Но добыть хищника непросто. Молодежь за это не берется,а матерых «волчатников» у нас давно нет. Один из путей решения, на мой взгляд: возмещать охотникам 50% затрат на добычу еще до отстрела.Что касается медведей, то их в Приангарье и вовсе 20 тысяч (при норме в 5-6 тысяч – Ред.)! Вероятно это потому, что сокращены сроки осенней охоты - с августа по ноябрь. Кстати, предупрежу - в этом году в тайге слабый урожай ягод, поэтому к осени косолапые могут еще чаще выходить к жилым домам в поисках корма.

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