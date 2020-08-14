Уровень безработицы в Иркутской области с начала пандемии вырос в четыре раза

При этом вакансий много - нужны специалисты в разных сферах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Полгода не могу найти подходящую работу, - вздыхает 27-летняя иркутянка Евгения. - По образованию бухгалтер, трудилась продавцом. Зарплата, график, - все устраивало. Но весной из-за коронавируса меня сократили. С того момента только и делаю, что хожу по собеседованиям! Или не принимают, или предлагают копейки. Хорошо, хоть пособие по безработице оформила, 15 тысяч в месяц - все-таки подспорье.

В подобной ситуации сейчас 56 287 жителей Приангарья. Именно столько сибиряков, по данным министерства труда и занятости региона на 14 августа, признаны безработными. А ведь еще в апреле на учете стояло в четыре раза меньше людей – 13 700! Уровень безработицы за это время подскочил с 1,2% до 4,8%, и, увы, продолжает расти с каждым днем.

Наибольшие проблемы – в малом бизнесе

Причина очевидна - COVID-19. Почувствовали на себе это и жители других регионов.

- Введение карантина для борьбы с коронавирусом привело к закрытию предприятий, что вызвало волну увольнений и снижений зарплат, - отметили аналитики Финансового университета при Правительстве РФ. - А после снятия ограничений началась вторая волна - бизнес оценил потребность в рабочей силе в новых условиях и стал избавляться от лишних сотрудников.

«Известны ли вам случаи увольнения и урезания зарплат за последнее время?» - этот вопрос аналитики Финуниверситета в июле задали жителям крупных городов. В Иркутске 17% положительных ответов. Это люди, испытавшие тяготы на себе, либо лишились работы или стали получать маленькую зарплату их родные, знакомые, коллеги. По итогам исследования специалисты составили рейтинг наиболее пострадавших городов. Иркутск занял седьмое место из 75.

Но ведь ограничения постепенно снимаются, почему же безработица в Приангарье все еще растет?

- Во время самоизоляции предприятия маскировали финансовые проблемы, например, сокращая сотрудникам рабочий день или отправляя их в отпуска, - поясняет декан Сибирского-американского факультета ИГУ, доктор экономических наук, доцент Надежда Грошева. - Но сейчас ограничения снимаются, а ситуация налаживается не у всех. Вот и приходится закрываться и увольнять сотрудников.

Под удар, главным образом, попали магазины, кафе, рестораны - то, что было закрыто во время самоизоляции.

- Наибольшие потери понес малый бизнес, - рассказывают в Иркутскстате. - В розничной торговле ситуация, вызванная пандемией, постепенно выправляется. Если в апреле по сравнению с прошлым годом оборот снизился на 31%, то в июне - на 16%. А вот в общепите спад продолжается. В апреле оборот снизился на 42%, мае - на 50%, а в июне - уже на 60% в сравнении с прошлым годом. Пострадали даже средние и крупные организации.

Но это не все причины скачка безработицы в Приангарье.

- Надо учитывать еще два фактора. Первое: по-прежнему активно идут в центры занятости те, кто не был трудоустроен до пандемии. Зачем? Чтобы получать пособие, - поясняет Надежда Грошева. - Второе: недавно прошли выпускные, не все могут найти должность сразу после окончания вуза, и тоже регистрируются как безработные.

Вакансий - тысячи

Легко ли трудоустроиться? Судите сами - только на портале министерства труда и занятости Приангарья представлено 43 490 свободных мест. Это, конечно, меньше, чем количество безработных, но ведь еще сотни вакансий есть на специальных сайтах.

Например, больше всего предложений на сайте irkzan.ru - для водителей, зарплата - от 30 тысяч рублей. Далее по востребованности - рабочие специальности: монтажники, слесари, сварщики, бетонщики, каменщики, арматурщики... Им готовы платить от 50 тысяч. Охранники, продавцы и кассиры тоже нужны, но их доход начинается от 20 тысяч.

Всегда в цене медики. Так, в Иркутской области требуются медсестры - доход 25-30 тысяч, врачи скорой помощи - от 38 тысяч в месяц, а узкие специалисты (терапевты, врачи анестезиологи-реаниматологи) могут заработать от 100 тысяч!

Также не хватает специалистов строительной сферы: инженеров, геодезистов. Им сулят около 70 тысяч в месяц.

- В Иркутской области конкуренция составляет меньше двух резюме на место, что говорит о серьезном дефиците кадров в строительстве, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Умейте себя продать

- Все больше работодателей ищут сотрудников, необходимы не только работники производств, но и менеджеры, бухгалтеры, юристы и многие другие специалисты, - говорит директор одного из кадровых агентств Иркутска Диана Тимошенко. - Не сказать, что требования к соискателям предъявляются выше, чем до пандемии. Компании всегда были заинтересованы в профессионалах. Поэтому совет тем, кто в поиске: не теряйте времени зря, развивайтесь, проходите дополнительные курсы, изучайте свою сферу! Регулярно обновляйте резюме и тщательней готовьтесь к собеседованиям. Если придете пробоваться на работу мечты с мыслью: «Принимайте меня таким, какой есть», то рискуете провалиться. Умейте себя продать. Составьте список своих сильных сторон и опирайтесь на него, когда будете рассказывать о себе. Можно потренироваться с друзьями, родными, пусть вас оценят со стороны. Старайтесь выглядеть уверенными в себе и своих силах.

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