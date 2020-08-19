Начал охотиться на кошек: спасенную норку Эллиота пришлось поселить в зоопарке

Начал охотиться на кошек: спасенную норку Элиота пришлось поселить в зоопарке. Фото: Иркутская зоогалерея

Свою сущность не изменить. По крайней мере, норка Эллиот не смог. Напомним, этого малыша спасли весной. Он слепой, замерший, едва ли не до смерти, был найден иркутянами на острове Юность. Скорей всего, кто-то из пернатых разорил «гнездо» американской норки. Так как на следующий день на острове Конный были обнаружены еще двое малышей – один уже был мертв, второй чуть живой исклеванный птицами. Спасти его не удалось.

Так Эллиот остался один. Но ему повезло, выходить его взялись в Иркутской зоогалерее. И у специалистов это получилось. Домой его к себе взяла одна из сотрудниц – кормила каждые полтора часа молоком и днем, и ночью. Ведь вес малыша был всего 115 граммов. Егонужно было постоянно греть: кутали в одеяло, обкладывали бутылкой с теплой водой. Забот хватало!

Время шло, и Эллиот прекрасно показывал себя как домашний питомец: питался специальным кормом, по нужде ходил в лоток. В зоопарк приходил только в гости на выходные.

Но, Эллиот в квартире жил все это время не только с людьми, но и кошками. И то, что сначала походило на игры, все больше стало напоминать охоту. Причем в схватке норка стала брать верх.

«Природный инстинкт охотника даже у сытого зверя никуда не девается, по закону природы нужно ловить добычу сейчас, иначе потом её может не быть», - описала ситуацию координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина в соцсетях. – «И главной его жертвой со временем могли стать кошки. Чтобы в отсутствие хозяев дома не произошло ничего непоправимого, норку решено было переселить к хорькам, у которых поведение и образ жизни очень похожи».

Так что сейчас Эллиот живет с себеподобными: сыт, регулярно принимает столько необходимые для него ванны, в общем, ни в чем не нуждается. Кто знает, может он и невесту себе найдет. Настоящим «мужчиной» спасенная норка станет следующей весной, а в зоопарке живет самка хорька, которая вполне может составить пару Эллиоту. Специалисты говорят, что и в дикой природе такие союзы случаются, что уж говорить о закрытом пространстве. Малышей от таких родителей называют хонорики.

Малыш Эллиот и кошки. Сейчас игры с ними превратились в схватки охотника с жертвами. Фото: Иркутская зоогалерея

Такие милые лапки с розовыми подушечками! Не верится, что они принадлежат хищнику. Фото: Иркутская зоогалерея

Когда Эллиота нашли он помешался на ладошку. Фото: Иркутская зоогалерея

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