Прививки от гриппа поставят 60% жителей Иркутской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В этом году, предупреждают эпидемиологи, грипп будет идти «рука об руку» с коронавирусом, так как COVID 19 тоже относится к простудным инфекциям. Об этом уже предупредил и Роспотребнадзор страны. Сочетание двух этих вирусов очень опасно.

- Прежде всего, потому, что к осени, а скорее всего, даже к зиме, коронавирус вернется, - объяснял «КП»-Иркутск эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. - Это не будет вторая волна, о которой много говорят. Как любой респираторный вирус, как любое ОРВИ, он придет на этот раз вместе с гриппом.

Ну а пока вакцинировать от COVID-19 массово еще не готовы, важно все-таки защититься от гриппа.

- На сегодняшний день в Приангарье уже поступила первая партия вакцины «Совигрипп» в количестве 520 тысяч доз для взрослого населения. Ожидается еще поставка, - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова.

Всего же защитой от вируса бесплатно должны обеспечить не менее 60% населения - только это гарантирует надежный коллективный иммунитет. При этом должны быть обязательно иммунизированы примерно 75% тех, кто относится к группам риска – это дети, школьники, студенты, пожилые, страдающие хроническими болезнями. Обязательно поставят укол учителям и врачам, работникам транспорта – то есть тем, кто много общается с людьми.

В прошедшем году были привиты более миллиона жителей региона, в этот раз – никак не меньше 1 млн. 300 тысяч человек.

Кстати, по постановлению главного санитарного врача страны, должны поставить вакцину также и работники свиноводства и птицеводства.

Тем, кому бесплатная иммунизация не положена, предлагают пройти ее за деньги. Это можно будет сделать в процедурных кабинетах. Вероятнее всего, позже в аптеки поступит и сама вакцина.

НА ЗАМЕТКУ

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, именно поэтому прививку ставят осенью.

СПРАВКА «КП»

Кому положено бесплатно?

- Детям с 6 месяцев, школьникам;

- Студентам колледжей и вузов;

- Работникам образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;

- Беременным женщинам;

- Людям старше 60 лет;

- Призывникам;

- Людям с хроническими заболеваниями.