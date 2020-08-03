Вторая волна коронавируса в Иркутске 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Число зараженных с начала пандемии растет. Выздоровевших тоже становится все больше с каждым днем и гораздо более быстрыми темпами. В регионе именно поэтому сняты почти все ограничения. Пик COVID 19 пройден. Однако все говорят, что возможна вторая волна коронавируса в Иркутске 2020, и она будет осенью.

-О второй волне коронавируса в Иркутске говорить не стоит, - считает эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. – Вторая волна наступает через определенное, весьма короткое время, допустим через месяц. В нашем же случае инфекция вернется осенью или зимой. Как любой респираторный вирус, как любое ОРВИ, вместе с гриппом. Но мы надеемся, что к тому времени уже начнется массовая вакцинация.

Однако, как ни называй возвращение инфекции, вторая волна коронавируса в Иркутске 2020 или просто респираторный вирус, она вернется именно осенью. Однако вакцинация поможет сформировать тот самый необходимый коллективный иммунитет, который должен помочь защитить население от большого уровня заболеваемости.

Сейчас в регионе переболел коронавирусом, согласно официальным сводкам, уже достаточно большой процент населения. В самом Иркутске – больше 1%. А если к этому количеству людей добавить еще контактных, то будет довольно много заразившихся.

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