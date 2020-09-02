Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 сентября: в регионе подтверждено более 17 000 случаев заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 2 сентября. Судя по ежедневному приросту заболевших, наш регион вышел на некоторое «плато». Вторую неделю, начиная с 25 августа, за сутки COVID-19 выявляют не более, чем у 80 человек. Но говорить о полном восстановлении «докоронавирусной» жизни пока не приходится, цифра все еще не малая. Сегодня, 2 сентября, диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 75 сибиряков. Так, общее число случаев заражения в Приангарье возросло до 17 033. К счастью, большинство из выявленных инфицированных уже здоровы. Выздоровели уже 14 849 человек (+114 за сутки).

«Госпитализированными в медучреждения остаются 556 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 1366 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно».

Коронавирус в Иркустке. Статистика. Данные Яндекса

К несчастью, борьба с коронавирусом и в нашем регионе не обошлась без жертв. С начала пандемии скончались уже 273 зараженных COVID-19: причиной смерти 189 стала именно коронавирус, еще 84 (плюс 1 за сутки) умерли от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 2 сентября: куда сходить на досуге

Конечно, во время распространения коронавируса в регионе проводить досуг лучше прогуливаясь на свежем воздухе. Избегая мест массового скопления людей. Тем не менее, снижение темпов ежедневного прироста заболевших, позволили вернуть некоторые радости и сибирякам. Так, по записи можно попасть на экскурсию в музей или планетарий, посмотреть фильм в кинотеатре или встретиться с другом в любимом кафе.

Также уже работают в Приангарье гостиницы, турбазы, бассейны, фитнес-клубы. Конечно, все эти организации работают с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором санитарных норм.

Завтра, 3 сентября, горожане могут попасть на первую театральную премьеру этой осени – спектакль «Милосердие под запретом». Показ пройдет на открытом воздухе, во дворе театра.

Коронавирус в Иркутске, 2 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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