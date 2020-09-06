Грызть гранит науки не на пустой желудок: студентов иркутского вуза бесплатно по утрам кормят кашей. Фото: Виктор Игнатенко

«Мало каши ели?» - пожалуй, с такого вопроса будут начинать преподаватели одного из вузов Иркутска лекции, если студенты с утра будут клевать носом. Ведь в Байкальском государственном университете – нововведения. С 3 сентября всех очников кормят в столовой главного корпуса кашей. Причем бесплатно!

- Мы хотим, чтобы студенты окончили университет с отличием, но не с гастритом, - рассказал «Комсомолке» врио ректора БГУ Виктор Игнатенко. Именно он – автор идеи. – Деньги на кашу выделяем из бюджета вуза. В 2019 году он составил 1 миллиард 230 миллионов. Я посчитал: порция каши обойдется нам примерно в 22 рубля. Средства будут!

Не пищей единой жив человек? Но на пустой желудок грызть науки все же сложновато. А в карманах студентов, несмотря на стипендию, обычно пусто. Вот руководство вуза и решило поддержать своих ребят. Пока рассчитывают примерно на полтысячи бесплатных завтраков. Однако, если желающих будет больше – резерв на этот случай также имеется.

- Меню разнообразное, специально для этого закупили семь сортов круп, - продолжает Виктор Игнатенко. – Гречневую, овсяную, манную, рисовую, геркулес, пшенную, ячневую. Планируем чередовать: готовить молочные со сливочным маслом, каши с сухофруктами, с овощами - рис с тыквой, например, мне самому нравится. Все самое полезное и вкусное!

Акция бессрочная. Пока будет голодный студент, будет и каша. Раздают завтраки сейчас с 10 до 12 утра. А студенты и рады! Даже те, кто учится со второй смены, приезжают в университет раньше времени, толпятся у столовой. Это только в первый день на пробу каши собралось всего 64 человека, а на третий – уже больше двухсот. Первая неделя – тестовая. Профкому университета поручили опросить всех ребят о времени для завтрака. Если большинство скажут, что промежуток с 10 до 12 не самый подходящий, график сдвинут.

- Сейчас полностью меняем систему в нашем Центре студенческого питания, добавим блюда, которые позволят снизить цены, - говорит Игнатенко. – Я сходил сам в столовую, считайте, палтус жареный – 126 руб., для студентов дорого. Разнообразим меню и более экономными вариантами обеда, закупим, например, хек и минтай, чтоб была возможность выбора. И так касательно всего - выпечки, чая, салатов. Мое мнение – студент должен иметь возможность вкусно поесть за 50-60 рублей.

В планах у руководства БГУ создание приложения, которое разработают сами педагоги-информатики вместе со студентами. Там будут принимать пожелания для меню и даже делать заказы полуфабрикатов или выпечки. Сначала оно заработает исключительно внутри университета, а затем станет доступным и для всех иркутян. Зачем? Всем, кто захочет поесть вкусно и недорого, такую возможность предоставят, причем с доставкой на дом или в офис. А развозить блюда станут студенты, для них это возможность заработка.

С понедельника, 7 сентября, кормить бесплатно кашей начнут и учащихся колледжа при БГУ.

КСТАТИ

Калорийность завтрака (ккал100 гр)

Гречневая каша 140

Пшенная 135

Манная каша молочная 98

Рисовая каша молочная 97

Геркулес на молоке 105

Овсяная на молоке 77

Ячневая на молоке 111

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