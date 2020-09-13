Как выбирали губернатора Иркутской области

На участках - семьи с детьми, голосуют за будущее! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Слякотно, ветрено, дождливо - небесная канцелярия в выходные приготовила иркутянам тот еще сюрприз. Бррр… Нос на улицу высовывать, прямо скажем, не очень-то хотелось. Но какие могут быть разговоры о погоде, когда речь идет о выборе собственного будущего и будущего наших детей! 209 кандидатов в мэры, почти тысяча в депутаты и пятеро в губернаторы Иркутской области - целых 3 дня, 11, 12 и 13 сентября, Приангарье определяло, какими станут для региона 5 ближайших лет. На пост главы региона, напомним, претендовали Игорь Кобзев, Михаил Щапов, Лариса Егорова, Андрей Духовников, Геннадий Щадов. С 8 утра, как только открылись избирательные участки, жители потянулись голосовать. Корреспондент «Комсомолки» - в их числе.

Измерили температуру, выдали маску и перчатки

- Добрый день! - поприветствовали на входе.

Пройдя через рамку металлоискателя, оказываюсь у стола, за которым сидят две приятные женщины. Обе в одноразовых халатах, в масках и перчатках. Ведь пандемию никто не отменял, а безопасность и здоровье горожан – прежде всего.

Все в масках, перчатках. Такой же набор выдают избирателям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пожалуйте ручку! – шутят, протягивая электронный градусник (температуру обязаны проверять каждому, кто заходит на избирательный участок). - 36,2! – дают заключение. – Маловато… (смеются). А это ваш персональный набор, – протягивают пакет, в котором медицинская маска и перчатки для меня. - Надевайте прямо здесь - в помещение без средств индивидуальной защиты входить запрещено.

А первые итоги мы узнаем уже ближе к утру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С праздником! - слышу позади себя. Это избиратели поздравляют членов комиссии и друг друга.

- Выборы – всегда праздник! – объясняет корреспонденту «КП» председатель УИК № 585 (участковая избирательная комиссия. – Прим. ред.) Александр Кинякин. - Наш контингент - в основном люди пожилого возраста. Для них голосование - действительно большая радость, возможность увидеться с кем-то из знакомых. На нашем участке всегда достаточно хорошая явка. Примерно половина тех, кто прикреплен, а это 1755 человек, не игнорируют своего права, выражают гражданскую позицию. Большинство жителей знаем в лицо! Поскольку в этот раз голосование шло 3 дня, к обеду 13 сентября около 40% избирателей уже сделали свой выбор. И какой же?

Председатель УИК № 585 Александр Кинякин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На участок - всей семьей

- За лучшее будущее! - уверенно заявляет молодая мама Ксения. - А что это? Порядок во всем.

- Отдаю свой голос за развитие области, - говорит магистрант направления «мировая экономика» Байкальского государственного университета 23-летняя Юлия Попова. - А это высокие темпы экономического роста и рост доходов населения.

Что удивительно, пришло проголосовать много молодежи, особенно мамочек с детьми! Среди них иркутянка Василина с малышом на руках.

- Хочется, чтобы Иркутская область жила и процветала, - говорит она. - Чтобы были созданы все условия для людей. А что выбираю я? Счастливое будущее для детей, а это детские сады, школы, университеты. Но самое главное - конечно же, здоровье. Нужно сделать так, чтобы для наших ребятишек в регионе медицина была качественной и доступной.

Иркутск показал хорошую явку, ну а в регионе проголосовали к 15.00 четверть избирателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солидарна с Василиной и сибирячка Наталья. Молодая мама тоже пришла не одна. В ее семье четыре поколения женщин: она, ее мама, бабушка и годовалая дочурка Анастасия. И все они дружно отправились на участок.

Избирательные участки работают до 20.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Считаю, что от голоса каждого человека зависит наше будущее, - уверена Наталья. - И мне хочется, чтобы моя Настя росла в мире, где доступно хорошее образование, где вся социальная сфера находится на достойном уровне, где есть качественная медицина.

В Иркутской области более 1,85 млн избирателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

209 кандидатов в мэры, почти тысяча в депутаты и пятеро в губернаторы Иркутской области - выбирают жители Приангарья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветеран войны за всю жизнь не пропустила ни одного голосования

Бабушка Натальи - ветеран Великой Отечественной войны. Маргарите Николаевне Гринь уже 94 года. И выборы, признается, за всю жизнь она не пропустила ни разу!

- Я даже раньше на них работала, - признается Маргарита Николаевна. - В 17 ушла на фронт, служила в железнодорожных войсках. Сначала была проводником, потом - старшим кондуктором. И только на фронте, только на передовой! На передовую возили боеприпасы, а оттуда забирали раненых. И в Румынии была, и в Польше, и в Германии. Считаю важным отдать свой голос. В моей семье четыре поколения женщин: я, дочь, внучка и правнучка. Хочу, чтобы у моих девочек все было хорошо, чтобы они жили счастливо. За молодежью - будущее. Радости им хочу пожелать!

А это целая семья! Бабушка, дочка, внучка, правнучка. На выборы - все вместе! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маргарите Николаевне Гринь уже 94 года. И выборы за всю жизнь она не пропустила ни разу! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но не только о медицине и образовании говорили иркутяне. Волнует их и более глобальное - экология.

Геннадий Зубарев обращает внимание на вопросы экологии, считает, что они очень актуальны для региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В принципе всегда хожу голосовать - с 18 лет, - говорит 67-летний Геннадий Зубарев. - Почему? Гражданская позиция. Хочется, чтобы Иркутская область развивалась динамично во всех сферах. В первую очередь, считаю, надо обратить внимание на проблемы Усолья-Сибирского и химического комбината, а также Байкальска и БЦБК. Конечно, мы не можем не говорить о Байкале - нашей жемчужине. Вообще, вопросы природных ресурсов, рационального их использования для нашего региона крайне актуальны. Хотя, конечно, не стоит забывать и о других нюансах нашей жизни. Каждое направление, каждая сфера не должны остаться без внимания. И здравоохранение, и образование, и культура, и спорт, и экономика - все важно.

Погода не очень, но на участках довольно многолюдно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все участки закрылись ровно в 20.00. И как только это произошло, начался подсчет голосов. Предварительные итоги станут известны 14 сентября. Кто встанет у руля региона, кого жители области выбрали в качестве мэров и депутатов? Читайте завтра, 15 сентября, в «Комсомольской правде».

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