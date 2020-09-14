Предварительные итоги выборов в Иркутской области: кого избрали мэрами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области подходит к концу подсчет голосов после выборов губернатора региона. По итогам предварительного голосования, лидирует Игорь Кобзев, который после обработки 98,08% протоколов набрал 60,77% голосов. За врио главы Приангарья проголосовали 362 696 избирателей. На втором месте с большим отрывом идет Михаил Щапов, у которого 25,08% (152 667 голосов)

Напомним, что помимо голосования за нового губернатора, в Иркутской области 13 сентября также прошли муниципальные выборы. Рассказываем их предварительные итоги.

Итак, мэром Ангарска переизбран действующий глава Сергей Петров. По данным ГАС «Выборы» на 05:36 14 сентября, он набрал 65,54% голосов. Кандидатуру Сергея петрова поддержали 35704 избирателя. С 19,7% голосов (10 734 человека) на втором месте идет Александр Белов.

Выиграл выборы мэра Иркутского района также действующий глава Леонид Фролов. Он переизбрался во второй раз, набрав, по состоянию она 5 утра 38% голосов избирателей. У ближайшего конкурента Леонида Фролова Константина Барановского – 24,88% голосов. Кстати, сам Леонид Фролов на своей страничке в соцсети уже поблагодарил избирателей за оказанное доверие.

Уже в четвертый раз переизбран мэром Черемхово Вадим Семенов. Он выигрывает с огромным разрывом, набрав 86, 99% голосов, получив поддержку 12187 избирателей. Для сравнения, у идущего на втором месте Михаила Караулова - 5,03%.

А вот Владимир Орноев выигрывает гонку за пост мэра Свирска с еще большим разрывом. За него проголосовали 90,03% избирателей (5129). Таким образом, он становится главой города в третий раз.

На выборах мэра Усть-Кутского района лидирует Сергей Анисимов. По данным на 04:27 14 сентября, за него проголосовали 35,76% избирателей — 5181 человек. Следом идет глава Усть-Кута Александр Душин с 29,85% голосов (4325 человек). А вот действующий мэр района Татьяна Климина лишь на третьей строчке с 26,94% (3904).

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