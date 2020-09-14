Сменил имя и придумал себе новую жизнь: спустя 26 лет следователи нашли убийцу сибиряка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около недели родственники убитого сибиряка и не знали, что он умер. Преступники, лишившие жизни его на обочине у одной из дорог в Братском районе, нанеся множественные ножевые ранения, отправили им телеграмму, что он в Иркутске и вернется через неделю. Пытались выиграть для себя время. И у них это получилось. В далеком 1994 году они успели скрыться от следствия в Казахстане.

Как рассказали тогда родственники скончавшегося, за несколько дней до трагедии он уехал на своем автомобиле в город Тулун с двумя неизвестными мужчинами. Но выйти на след подозреваемых тогда так и не удалось. Раскрыть преступление получилось спустя 26 лет.

«Следователям удалось узнать, что после приезда к себе на родину в Казахстан, один из них полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни и переехал в Россию». - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Новым местом жительства для себя преступник выбрал Белгородскую область. Там его накануне и задержали следователи. 51-летний задержанный на допросе рассказал, что пойти на преступление толкнули корыстные побуждения. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

Подозреваемый заключен под стражу. Второго попутчика пока так и не нашли. Расследование уголовного дела продолжается.

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