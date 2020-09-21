Всю рабочую неделю в Иркутске ожидается около +20 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одновременно с включением отопления по всем районам Иркутска, в город, как по закону подлости, возвращается тепло. После проливных дождей и промозглости на прошлой неделе мы пусть и ненадолго, но вновь ощутим частичку лета. Синоптики рассказали, когда в Иркутск придет бабье лето.

- Во вторник, 22 сентября, в Иркутске ожидается до +15 градусов, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Ну а дальше только лучше: 23, 24, и 25 сентября воздух прогреется до +16…+21. В эти дни будет пригревать солнце, а главное, никаких дождей. Увы, но на выходные обещать такой шикарной погоды не можем. С 26 сентября вновь похолодание с осадками и порывами ветра до 15-20 м/с. На севере области и вовсе пойдет мокрый снег.

На прошлой неделе за четыре дня беспрерывных ливней в Иркутске выпало 79 мм осадков при норме в 50 мм. С учетом дождей, которые еще пройдут в конце сентября, уже можно сказать, что в первый месяц осени выпадет сразу две месячные нормы. Ну а что нам ждать в октябре? Предварительный прогноз уже есть.

- Здесь все оптимистично, - говорит Юлия Янькова. – Ожидаем температуру на 1-2 градуса выше обычного. В отдельные дни потеплеет даже до +13, +18. Но это в Иркутске. На севере ночами наоборот до -15. Что касается дождей, то их будет меньше.