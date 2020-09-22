МЧС проверяет, есть ли разрушения после землетрясения в Иркутске

МЧС проверяют, есть ли разрушения после землетрясения в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Землетрясение в Иркутской области в ночь на 22 сентября ощущалось в 367 населенных пунктах. У многих в квартирах ходуном ходила мебель, лопалась плитка на стенах, разбивались зеркала. Эпицентр - в Слюдянском районе, в 15 км от поселка Култук. Там ощущались толчки до 8 баллов. В Иркутске сила сейсмособытия оценивается в 5-6 баллов. После был еще один толчок – интенсивность в эпицентре 6,7 баллов, в Иркутске – до 4.

Чтобы выяснить есть ли последствия землетрясения, в районах региона созданы рабочие группы для обследования жилого сектора и социально значимых объектов.

- Вместе с представителями администраций спасатели выезжают на объекты. Сначала, конечно, идет проверка социально-значимых строений – школ, больниц, детских садов, - рассказал «КП» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области подполковник Андрей Шутов.

Дело это не быстрое, убедиться в сохранности нужно на 100%.

- От жителей звонков с сообщениями о разрушениях их домов – не поступало, - отмечает Андрей Шутов.

Уже есть первые результаты проверок. В Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском проведен визуальный осмотр домов в жилом секторе. Разрушений – нет.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - отмечают в МЧС.

Проверки будут длиться сегодня в течение всего дня.

После толчков у сибиряков тряслись руки и многие так и не смогли уснуть до самого утра: наготове были документы, вещи первой необходимости, кто-то и вовсе решил сразу выйти из дома и еще час прогуливался на свежем ночном воздухе. Шутка ли? Ведь такое переживаешь не каждый день (ночь), последнее такое ощутимое сейсмособытие в Прианграье было в 2008 году.

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