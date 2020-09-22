Подводная охота в Иркутске: польза, где заниматься, советы тренера, популярные места для охоты
Фото: Евгения ГУСЕВА
Хочется похвастаться огромной щукой, но многочасовые посиделки с удочкой - развлечение для вас сомнительное? Скучно? Без экстрима - и трофей не трофей? Так есть его у нас! Подводная охота…
Увлечение и спорт в одном флаконе
- Что представляет собой подводная охота? - переспрашивает президент Федерации подводной охоты Иркутской области Владимир Лебедев. - Рыбак погружается в воду в гидрокостюме, но не с аквалангом, а в маске с трубкой и специальным ружьем в руках. В нем не пули, а гарпун на шнурке, с помощью которого охотник и стреляет по рыбе, затем подтягивает улов, закрепляет на кукане - специальном поясе для переноса улова.
Что интересно, если на обычной рыбалке никогда не знаешь, что за трофей попался на крючок, то подводная охота - дело другое. Выбирать «жертву» категорически разрешается! И это еще одна из отличительных особенностей.
- Рыбак видит свою добычу: если она мелкая, курок не спускает, - объясняет Владимир Лебедев. - А кого ловим? Всю разрешенную рыбу.
Кстати, погружение в акваланге запрещено категорически. И вполне объяснимо: ограничение ввели, чтобы исключить безграничное уничтожение рыбы. Вот такое увлечение - и спорт, и развлечение в одном флаконе.
- Физические нагрузки здесь серьезные, - подтверждает Владимир Лебедев. - Во-первых, нужно хорошо плавать, уметь нырять, задерживать дыхание. Во-вторых, во время подводной охоты задействуются абсолютно все группы мышц.
Подводная охота в Иркутске: вот какой улов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА
Без обучения никак
Для кого же этот вид спорта подходит? И для крепких мужчин, и для отважных женщин. Как говорится, главное - желание и крепкое здоровье. И без особой подготовки здесь не обойтись, это нужно понимать. Увлечение все-таки рискованное, без знаний и сноровки никак нельзя. Поэтому сначала придется пройти обучение - изучить теорию и отработать ее на практике в бассейне.
- Записаться на занятия можно в Федерации подводной охоты, - говорит Владимир Лебедев. - Замечу, на обучение принимают только с 18 лет, правда, иногда, с 16, но в особых случаях и с письменного разрешения родителей подростков. Теоретический курс запускаем с апреля по ноябрь, в ноябре переходим к практике. В бассейне на тренировках отрабатываем технику - в первую очередь правильное дыхание. Чтобы выйти на базовый уровень, потребуется год. Зато потом ученик может начинать охотиться самостоятельно, правда, с оговоркой «исключительно в неглубоких заливах со стоячих водой».
Освоили базовый уровень? На очереди экстремальный. Обучение тоже займет год. Идти ли на этот шаг - каждый решает сам. Если собираетесь нырять на глубину до 5 метров, рыбачить ночью, зимой или в водоемах, где есть течение, - обязательно.
Третий уровень - глубоководный. Плюс еще один год «в студентах» - и охота на глубине 10 - 20 метров для вас открыта. При этом обратите внимание, на каждом этапе ждет экзамен. Без него не допустят ни до одного погружения.
- Остановиться можно на любом уровне, - отмечает президент Федерации подводной охоты Иркутской области. - На каком именно, каждый для себя решает сам.
На соревнованиях учитывают только рыбу весом от 500 граммов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА
Айда на соревнования
Что касается соревнований, в Приангарье ежегодно проводят как минимум пять турниров, среди них чемпионат Иркутской области и Зимний Кубок.
- Победившие на областных состязаниях выезжают в Сибирский федеральный округ, потом чемпионат России, Кубки России, - говорит Владимир Лебедев.
И вот одна особенность - на соревнованиях атлету идут в зачет только пойманным им щуки и хариусы весом более 500 граммов.
Кстати, чтобы не потерять сноровку, охотники в период нереста, когда рыбачить запрещено, тренируются в стрельбе по подводным мишеням.
КСТАТИ
Где добываем трофеи
Подводная охота хороша в любом водоеме, где хорошая видимость. Популярными же местами у сибиряков являются Малое Море, Чивыркуйский залив, Иркутское водохранилище и река Ангара.
ВАЖНО!
Справка от врача обязательна
К тренировкам без справки от врача вас не допустят. Медик должен подтвердить, что занятия вам не навредят. С одной стороны, особых противопоказаний для тренировок по подводной охоте нет, ведь плавание, как известно, один из самых полезных видов спорта, а вот ныряние и погружение на глубину - занятие уже опасное. Инструктор должен быть уверен, что ваш организм такие нагрузки выдержит.
НА ЗАМЕТКУ
Что потребуется атлету
- Гидрокостюм - летом в Иркутской области актуальны костюмы плотностью 7 мм, зимой 9 мм.
- Носки для гидрокостюма.
- Перчатки для гидрокостюма.
- Маска с трубкой.
- Ласты.
- Груз на ноги и тело.
- Специальное ружье.
- Кукан - приспособление для переноса выловленной рыбы, крепится на пояс.
- Фонарь - пригодится для охоты в вечернее время и ночью.
- Нож - разрезать сети, если запутался в них (необходим по технике безопасности).
- Буй - обозначение охотника на поверхности воды (необходим по технике безопасности).
Снаряжение для подводной охоты можно купить и в Иркутске
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
50 000 рублей в среднем стоит полный комплект оборудования для подводного охотника.
500 человек прошли обучение в Федерации подводной охоты Иркутской области.
30 - 50 человек принимают участие в соревнованиях в Приангарье.
ВНИМАНИЕ!
Разрешение на специальное ружье не требуется. Подводная охота считается разновидностью рыбалки.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Вот уже 9 лет Федерация подводной охоты Иркутской области проводит акцию «Наследие» по выпуску мальков в водоемы Приангарья. В этом году она пройдет 27 сентября в 13.00. Отпускать рыбешек будут в Ангару, в районе теплых озер. Кстати, внести лепту в это благое дело может каждый - отправить денежку. Федерация закупает молодь на рыбозаводе на собранные средства.
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