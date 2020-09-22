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Спорт

Подводная охота в Иркутске: польза, где заниматься, советы тренера, популярные места для охоты

Подводная охота в Иркутске - отличный спорт, развлечение и снятие стресса
Мария КНЯЗЕВА
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Подводная охота в Иркутске: польза, где заниматься, советы тренера, популярные места для охоты

Подводная охота в Иркутске: польза, где заниматься, советы тренера, популярные места для охоты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Хочется похвастаться огромной щукой, но многочасовые посиделки с удочкой - развлечение для вас сомнительное? Скучно? Без экстрима - и трофей не трофей? Так есть его у нас! Подводная охота…

Увлечение и спорт в одном флаконе

- Что представляет собой подводная охота? - переспрашивает президент Федерации подводной охоты Иркутской области Владимир Лебедев. - Рыбак погружается в воду в гидрокостюме, но не с аквалангом, а в маске с трубкой и специальным ружьем в руках. В нем не пули, а гарпун на шнурке, с помощью которого охотник и стреляет по рыбе, затем подтягивает улов, закрепляет на кукане - специальном поясе для переноса улова.

Что интересно, если на обычной рыбалке никогда не знаешь, что за трофей попался на крючок, то подводная охота - дело другое. Выбирать «жертву» категорически разрешается! И это еще одна из отличительных особенностей.

- Рыбак видит свою добычу: если она мелкая, курок не спускает, - объясняет Владимир Лебедев. - А кого ловим? Всю разрешенную рыбу.

Кстати, погружение в акваланге запрещено категорически. И вполне объяснимо: ограничение ввели, чтобы исключить безграничное уничтожение рыбы. Вот такое увлечение - и спорт, и развлечение в одном флаконе.

- Физические нагрузки здесь серьезные, - подтверждает Владимир Лебедев. - Во-первых, нужно хорошо плавать, уметь нырять, задерживать дыхание. Во-вторых, во время подводной охоты задействуются абсолютно все группы мышц.

Подводная охота в Иркутске: вот какой улов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Подводная охота в Иркутске: вот какой улов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Без обучения никак

Для кого же этот вид спорта подходит? И для крепких мужчин, и для отважных женщин. Как говорится, главное - желание и крепкое здоровье. И без особой подготовки здесь не обойтись, это нужно понимать. Увлечение все-таки рискованное, без знаний и сноровки никак нельзя. Поэтому сначала придется пройти обучение - изучить теорию и отработать ее на практике в бассейне.

- Записаться на занятия можно в Федерации подводной охоты, - говорит Владимир Лебедев. - Замечу, на обучение принимают только с 18 лет, правда, иногда, с 16, но в особых случаях и с письменного разрешения родителей подростков. Теоретический курс запускаем с апреля по ноябрь, в ноябре переходим к практике. В бассейне на тренировках отрабатываем технику - в первую очередь правильное дыхание. Чтобы выйти на базовый уровень, потребуется год. Зато потом ученик может начинать охотиться самостоятельно, правда, с оговоркой «исключительно в неглубоких заливах со стоячих водой».

Освоили базовый уровень? На очереди экстремальный. Обучение тоже займет год. Идти ли на этот шаг - каждый решает сам. Если собираетесь нырять на глубину до 5 метров, рыбачить ночью, зимой или в водоемах, где есть течение, - обязательно.

Третий уровень - глубоководный. Плюс еще один год «в студентах» - и охота на глубине 10 - 20 метров для вас открыта. При этом обратите внимание, на каждом этапе ждет экзамен. Без него не допустят ни до одного погружения.

- Остановиться можно на любом уровне, - отмечает президент Федерации подводной охоты Иркутской области. - На каком именно, каждый для себя решает сам.

На соревнованиях учитывают только рыбу весом от 500 граммов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

На соревнованиях учитывают только рыбу весом от 500 граммов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Айда на соревнования

Что касается соревнований, в Приангарье ежегодно проводят как минимум пять турниров, среди них чемпионат Иркутской области и Зимний Кубок.

- Победившие на областных состязаниях выезжают в Сибирский федеральный округ, потом чемпионат России, Кубки России, - говорит Владимир Лебедев.

И вот одна особенность - на соревнованиях атлету идут в зачет только пойманным им щуки и хариусы весом более 500 граммов.

Кстати, чтобы не потерять сноровку, охотники в период нереста, когда рыбачить запрещено, тренируются в стрельбе по подводным мишеням.

КСТАТИ

Где добываем трофеи

Подводная охота хороша в любом водоеме, где хорошая видимость. Популярными же местами у сибиряков являются Малое Море, Чивыркуйский залив, Иркутское водохранилище и река Ангара.

ВАЖНО!

Справка от врача обязательна

К тренировкам без справки от врача вас не допустят. Медик должен подтвердить, что занятия вам не навредят. С одной стороны, особых противопоказаний для тренировок по подводной охоте нет, ведь плавание, как известно, один из самых полезных видов спорта, а вот ныряние и погружение на глубину - занятие уже опасное. Инструктор должен быть уверен, что ваш организм такие нагрузки выдержит.

НА ЗАМЕТКУ

Что потребуется атлету

- Гидрокостюм - летом в Иркутской области актуальны костюмы плотностью 7 мм, зимой 9 мм.

- Носки для гидрокостюма.

- Перчатки для гидрокостюма.

- Маска с трубкой.

- Ласты.

- Груз на ноги и тело.

- Специальное ружье.

- Кукан - приспособление для переноса выловленной рыбы, крепится на пояс.

- Фонарь - пригодится для охоты в вечернее время и ночью.

- Нож - разрезать сети, если запутался в них (необходим по технике безопасности).

- Буй - обозначение охотника на поверхности воды (необходим по технике безопасности).

Снаряжение для подводной охоты можно купить и в Иркутске

Снаряжение для подводной охоты можно купить и в Иркутске

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50 000 рублей в среднем стоит полный комплект оборудования для подводного охотника.

500 человек прошли обучение в Федерации подводной охоты Иркутской области.

30 - 50 человек принимают участие в соревнованиях в Приангарье.

ВНИМАНИЕ!

Разрешение на специальное ружье не требуется. Подводная охота считается разновидностью рыбалки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вот уже 9 лет Федерация подводной охоты Иркутской области проводит акцию «Наследие» по выпуску мальков в водоемы Приангарья. В этом году она пройдет 27 сентября в 13.00. Отпускать рыбешек будут в Ангару, в районе теплых озер. Кстати, внести лепту в это благое дело может каждый - отправить денежку. Федерация закупает молодь на рыбозаводе на собранные средства.

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Федерация подводной охоты Иркутской области

Иркутск, ул. Академическая, 27, офис 265

8-902-515-56-33

fpo_irk@mail.ru

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