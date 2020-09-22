Подводная охота в Иркутске: польза, где заниматься, советы тренера, популярные места для охоты Фото: Евгения ГУСЕВА

Хочется похвастаться огромной щукой, но многочасовые посиделки с удочкой - развлечение для вас сомнительное? Скучно? Без экстрима - и трофей не трофей? Так есть его у нас! Подводная охота…

Увлечение и спорт в одном флаконе

- Что представляет собой подводная охота? - переспрашивает президент Федерации подводной охоты Иркутской области Владимир Лебедев. - Рыбак погружается в воду в гидрокостюме, но не с аквалангом, а в маске с трубкой и специальным ружьем в руках. В нем не пули, а гарпун на шнурке, с помощью которого охотник и стреляет по рыбе, затем подтягивает улов, закрепляет на кукане - специальном поясе для переноса улова.

Что интересно, если на обычной рыбалке никогда не знаешь, что за трофей попался на крючок, то подводная охота - дело другое. Выбирать «жертву» категорически разрешается! И это еще одна из отличительных особенностей.

- Рыбак видит свою добычу: если она мелкая, курок не спускает, - объясняет Владимир Лебедев. - А кого ловим? Всю разрешенную рыбу.

Кстати, погружение в акваланге запрещено категорически. И вполне объяснимо: ограничение ввели, чтобы исключить безграничное уничтожение рыбы. Вот такое увлечение - и спорт, и развлечение в одном флаконе.

- Физические нагрузки здесь серьезные, - подтверждает Владимир Лебедев. - Во-первых, нужно хорошо плавать, уметь нырять, задерживать дыхание. Во-вторых, во время подводной охоты задействуются абсолютно все группы мышц.

Подводная охота в Иркутске: вот какой улов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Без обучения никак

Для кого же этот вид спорта подходит? И для крепких мужчин, и для отважных женщин. Как говорится, главное - желание и крепкое здоровье. И без особой подготовки здесь не обойтись, это нужно понимать. Увлечение все-таки рискованное, без знаний и сноровки никак нельзя. Поэтому сначала придется пройти обучение - изучить теорию и отработать ее на практике в бассейне.

- Записаться на занятия можно в Федерации подводной охоты, - говорит Владимир Лебедев. - Замечу, на обучение принимают только с 18 лет, правда, иногда, с 16, но в особых случаях и с письменного разрешения родителей подростков. Теоретический курс запускаем с апреля по ноябрь, в ноябре переходим к практике. В бассейне на тренировках отрабатываем технику - в первую очередь правильное дыхание. Чтобы выйти на базовый уровень, потребуется год. Зато потом ученик может начинать охотиться самостоятельно, правда, с оговоркой «исключительно в неглубоких заливах со стоячих водой».

Освоили базовый уровень? На очереди экстремальный. Обучение тоже займет год. Идти ли на этот шаг - каждый решает сам. Если собираетесь нырять на глубину до 5 метров, рыбачить ночью, зимой или в водоемах, где есть течение, - обязательно.

Третий уровень - глубоководный. Плюс еще один год «в студентах» - и охота на глубине 10 - 20 метров для вас открыта. При этом обратите внимание, на каждом этапе ждет экзамен. Без него не допустят ни до одного погружения.

- Остановиться можно на любом уровне, - отмечает президент Федерации подводной охоты Иркутской области. - На каком именно, каждый для себя решает сам.

На соревнованиях учитывают только рыбу весом от 500 граммов. Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Айда на соревнования

Что касается соревнований, в Приангарье ежегодно проводят как минимум пять турниров, среди них чемпионат Иркутской области и Зимний Кубок.

- Победившие на областных состязаниях выезжают в Сибирский федеральный округ, потом чемпионат России, Кубки России, - говорит Владимир Лебедев.

И вот одна особенность - на соревнованиях атлету идут в зачет только пойманным им щуки и хариусы весом более 500 граммов.

Кстати, чтобы не потерять сноровку, охотники в период нереста, когда рыбачить запрещено, тренируются в стрельбе по подводным мишеням.

КСТАТИ

Где добываем трофеи

Подводная охота хороша в любом водоеме, где хорошая видимость. Популярными же местами у сибиряков являются Малое Море, Чивыркуйский залив, Иркутское водохранилище и река Ангара.

ВАЖНО!

Справка от врача обязательна

К тренировкам без справки от врача вас не допустят. Медик должен подтвердить, что занятия вам не навредят. С одной стороны, особых противопоказаний для тренировок по подводной охоте нет, ведь плавание, как известно, один из самых полезных видов спорта, а вот ныряние и погружение на глубину - занятие уже опасное. Инструктор должен быть уверен, что ваш организм такие нагрузки выдержит.

НА ЗАМЕТКУ

Что потребуется атлету

- Гидрокостюм - летом в Иркутской области актуальны костюмы плотностью 7 мм, зимой 9 мм.

- Носки для гидрокостюма.

- Перчатки для гидрокостюма.

- Маска с трубкой.

- Ласты.

- Груз на ноги и тело.

- Специальное ружье.

- Кукан - приспособление для переноса выловленной рыбы, крепится на пояс.

- Фонарь - пригодится для охоты в вечернее время и ночью.

- Нож - разрезать сети, если запутался в них (необходим по технике безопасности).

- Буй - обозначение охотника на поверхности воды (необходим по технике безопасности).

Снаряжение для подводной охоты можно купить и в Иркутске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50 000 рублей в среднем стоит полный комплект оборудования для подводного охотника.

500 человек прошли обучение в Федерации подводной охоты Иркутской области.

30 - 50 человек принимают участие в соревнованиях в Приангарье.

ВНИМАНИЕ!

Разрешение на специальное ружье не требуется. Подводная охота считается разновидностью рыбалки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вот уже 9 лет Федерация подводной охоты Иркутской области проводит акцию «Наследие» по выпуску мальков в водоемы Приангарья. В этом году она пройдет 27 сентября в 13.00. Отпускать рыбешек будут в Ангару, в районе теплых озер. Кстати, внести лепту в это благое дело может каждый - отправить денежку. Федерация закупает молодь на рыбозаводе на собранные средства.

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