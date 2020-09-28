Молоко - из Красноярска, мясо - из Краснодара: почему в Иркутской области привозные продукты вытесняют местные

Выясняем, откуда к нам чаще всего везут продукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие продукты покупать - местного производства или привозные? Здесь единого рецепта нет. Что полезнее и вкуснее, каждый решает сам. Например, одни больше любят местную молочку, а другие красноярскую. Тушенку многие берут бурятскую, в сыр алтайский. Есть на полках продукты и из дальних регионов, но сибирским, что не говори, доверяем все-таки больше. Они и свежее, и цена доступнее.

- Больше всего сметаны, молока и колбасы за первые полгода 2020-го нам отправили из Красноярского края, - рассказали в Иркутскстате. - Мясо большей частью везли из Краснодарского и Ставропольского краев, полуфабрикаты из Новосибирской области и Республики Крым, консервами делились в основном Бурятия и Курганская область.

В Приангарье сыр поставляют чаще всего из Омской области, Пермского и Алтайского краев, сгущенку и сливки из Омской и Белгородской областей, а сливочное масло из Пермского края и Оренбургской области. Интересно, что кисломолочные продукты везут даже из Московской области. Вот такой охват! Разнообразный.

- За первые полгода 2020-го, по сравнению с прошлым, в Приангарье стали привозить в два-пять раз больше сметаны, мяса и сливочного масла из других регионов, - рассказали аналитики. - Зато наполовину меньше ввозят сыра.

А вот местные продукты продают в основном в пределах Иркутской области. В соседние территории отправляют только до 19% изготовленного у нас мяса и молочки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больше местной продукции

Местной продукции в Приангарье тоже становится больше. По данным аналитиков, если в прошлом году производство молока и мяса в регионе снижалось, то сейчас снова растет.

- За восемь месяцев надоено 329,7 тысячи тонн молока, получено 676,6 миллиона яиц, 69,2 тысячи тонн мяса, - рассказали в Иркутскстате. - Объемы выросли на 1 - 3%. В хозяйствах Приангарья увеличилось число овец, коз, птицы и коров. А вот свиней стало меньше.

КОНКРЕТНО

Откуда чаще всего в Приангарье везут продукты

Продукт Регион Процент от общего ввоза

Сметана Красноярский край 99,5

Молоко Красноярск 88

Колбаса Красноярский край 30

Мясо Краснодарский край 23

Мясные полуфабрикаты Новосибирская область 21

Сливочное масло Пермский край 33

Кисломолочные продукты Московская область 76

Сгущенка и сливки Омская и Белгородская области 60 и выше

Сыр Алтайский край 41%

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владислав ЛАЧКАРЕВ, бизнесмен, экономист:

Товар нужно уметь продать

- Почему много привозных продуктов? Дело не в том, что в Приангарье мало производят, а в том, что бизнесом нужно уметь управлять. Условный пример: местный изготовитель делает вкусный и качественный сыр, но его никто не покупает. Почему? Потому что товар, чтобы он расходился, нужно направлять в крупные торговые сети, гипермаркеты. Это самый верный вариант. Но для этого нужно постараться: подобрать ассортимент, продумать удобную упаковку, назначить доступную для всех цену. Иначе товар в широкую продажу не примут. А удачно раскрутить собственный бренд - еще сложнее. Тем временем какой-нибудь предприимчивый изготовитель, например из Красноярска, удачно зайдет с той же молочкой на местный рынок.

КСТАТИ

Овощи подешевели, апельсины подорожали

В августе, в сезон урожая, в Иркутской области упали цены на свежие овощи. По данным Иркутскстата, на 29,8% подешевели помидоры, на 28,2% капуста, на 19,5% картошка, на 17,8% свежие огурцы и на 17% виноград. Так что перед зимой самое время запасаться витаминами!

Некоторые товары подорожали. Заметнее всего в цене прибавили апельсины и сахар - больше 5%. На 2,9% дороже обойдутся консервированные и маринованные овощи, на 2,3% овсяные хлопья и на 2,1% мед.

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