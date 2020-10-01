Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 октября: 1125 сибиряков с COVID-19 в больницах

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 октября: 1125 сибиряков с COVID-19в больницах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 1 октября. Увы, сообщения о росте заболеваемости коронавирусом в регионе находят свое подтверждение в ежедневном приросте заболевших. Если вчера за сутки подтвердились 92 случая заражения COVID-19, то сегодня, 1 октября, положительный анализ получили уже 108 сибиряков.

«19 276 подтвержденных случаев заражения зарегистрировано на территории Приангарья», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В больницах области под круглосуточным наблюдением медиков находятся 1125 пациентов. Еще 609 наших земляков, подхвативших заразу, лечатся дома.

С начала пандемии в регионе выздоровели уже 17 220 человек (+79 за сутки), скончались 322. Коронавирус унес жизни 233 зараженных, еще 89 пациентов с COVID-19 умерли от иных заболеваний.

Коронавирус, 1 октября. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 1 октября: 42, 3 миллиона рублей выплатят медикам, лечащим от COVID-19

В Иркутской области приняли решение продлить региональные выплаты медикам, лечащим больных коронавирусом пациентов. В сентябре на эти цели из бюджета выделят более 42 миллионов рублей.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация ухудшается, количество заболевших увеличивается не только в Иркутской области, но и по всей стране», - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев. – «Медики по-прежнему на передовой, они продолжают выполнять свои обязанности».

С апреля врачам в общей сложности выплатили более 230 миллионов рублей.

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