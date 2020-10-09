Электромонтер заказал проститутку за 80 тысяч рублей, но остался без ночи любви и денег

Электромонтер пытался снять проститутку за 80 тысяч рублей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Скрасить свой досуг в компании девушки легкого поведения решил 22-летний электромонтер из Усть-Кута. Сибиряк, как и положено, зашел на сайт интим-услуг и, выбрав понравившуюся даму, позвонил по указанному номеру. Неизвестно, сколько стоили услуги проститутки, но на том конце провода, у парня сразу попросили предоплату в 8 тысяч рублей. Клиента это не смутило, и он перевел всю сумму. Но и после аванса, жрицу любви парень не дождался. Вместо этого, ему перезвонил мужчина, и грубо сказал, что платеж за девушку не прошел. И добавив, что в системе борделя произошел сбой, потребовал перевести еще 76 тысяч рублей. Электромонтер вновь поверил и отправил всю сумму. Вскоре телефон публичного дома вовсе стал недоступен. Проводить вечер так и не дождавшемуся красотку сибиряку пришлось в отделе полиции, где он писал заявление.

- Мошенники звонили ему из Башкирии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, по словам полицейских это уже не первый случай подобного обмана в Приангарье. В конце августа по такой же схеме вокруг пальца обвели 30-летнего жителя Ивановской области, который приехал в Иркутскую область на вахту. Только он отдал за так и не приехавшую к нему проститутку 200 тысяч рублей, 100 из которых даже занял у приятеля. Также свои деньги потеряли еще два любителя любви за деньги. 26-летний иркутянин выложил 20 тысяч рублей, а 41-летний ангарчанин – более 80 тысяч.

Полицейские еще раз советуют не переводить деньги незнакомцам. Аферисты могут представляться кем угодно.