Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 октября: 1852 заболевших COVID-19 госпитализированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 10 октября. Жителям Иркутской области сейчас нужно делать все возможное, чтобы не заболеть COVID-19. Так как количество новых случаев заражения растет с каждым днем. Не забывайте носить маски и другие средства индивидуальной защиты, старайтесь, по возможности, сидеть дома, не посещать местам массового скопления людей. Руководителям организаций накануне снова рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку.

Только за сутки коронавирус в Иркутской области подтвердился у 159 заболевших. Еще 29 сибиряков госпитализировали. Общее число случаев заражения COVID-19 10 октября возросло до 20 406. Радует, что большинству – 17 700 человек – медики смогли помочь. Только за сутки выписали 57 выздоровевших.

Увы, но и в нашем регионе не обошлось без смертей. За сутки скончались от COVID-19 еще пять пациентов. Всего умерли от коронавируса 266 человек, еще 90 заразившихся новой коронавирусной инфекцией сгубили иные болезни.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 10 октября: разворачивают госпитали для больных COVID-19

Еще три медицинских учреждения в Иркутской области в скором времени начнут принимать на госпитализацию заболевших коронавирусом. Как накануне сообщила министр здравоохранения региона Наталия Ледяева, в первую волну COVID-19 в регионе максимум было 3384 койки, а сейчас - уже 2513.

Новые койкоместа будут расположены в факультетских клиниках Иркутского государственного медицинского университета, на базе медсанчасти аэропорта в Иркутске и в Ангарске - на базе кожно-венерологического диспансера.

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