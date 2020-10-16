Цены на продукты в Иркутске: огурцы и яйца подорожали, а лимоны подешевели

Иркутскстат: в сентябре подешевели свежие овощи, кроме огурцов и помидоров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что бы вкусного приготовить? Осень - самое время налегать на овощи и фрукты. Тем более, урожай недавно сняли, полки в магазинах и на рынках забиты свежими витаминами, поэтому они доступны по цене.

- За сентябрь белокочанная капуста и свекла подешевели на 19%, морковь на 18%, картофель на 14%, яблоки на 13%, репчатый лук и виноград на 10% и лимоны - на 8%, - рассказали в Иркутскстате.

Умелая хозяйка легко составит бюджетное и полезное меню. На первое - борщ, на второе - тушеные овощи, на десерт - яблочная шарлотка и чай с лимоном. А разнообразить стол можно блюдами из рыбы, благо мороженая сбавила в цене 4%, или салатом из кальмаров, которые стали доступнее на 3%. Еще буквально на 1-2% в Приангарье подешевели крупы: пшено, овсянка, перловка (здоровым завтракам - быть!), а также маргарин и творожные сырки.

Это об экономии. А вообще цены на многие продукты за месяц взлетели. Особенно на огурцы - на 60%, и помидоры - на 28%. Почему? Местный урожай быстро распродается, а дальше выращивать - не сезон. Привозные дороже.

- Также значительно подорожала живая и охлажденная рыба - на 9%, яйца куриные - на 8%, сахар - на 5%, йогурт, икра лососевых на 4% и апельсины -на 3%, - продолжают в Иркутскстате. - Подросли цены на соленую, копченую и маринованную рыбу, соль, горох и фасоль, водку и пиво зарубежных марок.

Кофеманам на заметку - молотый и натуральный кофе в зернах тоже на 1-2% подорожал. А еще чуть дороже в Приангарье стало молоко, сметана, творог и сухие молочные смеси для детского питания. Ценники повысились еще и на манку, бананы, варенье, джем, повидло.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подорожали детские ботинки, подешевели авиабилеты

Что еще в сентябре подорожало, кроме продуктов? Заметнее всего - ботинки для школьников и детские футболки. Оно и понятно, к началу учебного года родители атаковали магазины. Холодает, поэтому подросли цены на теплые вещи: женские куртки и пальто, мужские джемпера, шапки и кожаные ботинки, а еще шарфы и перчатки.

Для обустройства дома тоже придется раскошелиться. Дороже стала бытовая техника (стиральные машины, микроволновки), мебель (диван-кровати, шкафы навесные кухонные, стулья с мягким сидением) и посуда (чайники эмалированные, сковородки с антипригарным покрытием).

- Зато в сентябре снизилась стоимость авиабилетов на 28%, поездок в поездах дальнего следования - на 14%, услуг в сфере внутреннего туризма – 11%, - рассказали в Иркутскстате.