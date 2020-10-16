Эксперты рассказали, какие продукты помогут сибирякам в борьбе с коронавирусом и гриппом

В топ-6 полезных для иммунитета продуктов входят овощи и фрукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области составили топ-6 самых полезных овощей и фруктов для иммунитета. Бой простудам и вирусам!

1. Полезнее всех - чеснок. Он содержит калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла. Фитонциды - те самые пахучие вещества - махом убивают бактерии и лечат воспаление.

2. Лук тоже содержит фитонциды, а еще ударную дозу витамина С. Кстати, чем он острее, тем полезнее! Съел половинку сырой луковицы в день - и организм скажет спасибо. А чтобы сбить острый запах после такой трапезы, пожуйте пару кофейных зерен или веточку петрушки.

3. На третьем месте - тыква. Самый осенний овощ! Из нее и супчики вкусные, и салаты, и выпечка. В ней полно витаминов: А, С, В, В2, Е, РР и Т, а бета-каротина для иммунитета в пять раз больше, чем в моркови! Еще в тыкве много железа, поэтому она полезна при анемии. Как выбрать? Тыква должна быть яркой, гладкой, и весом до пяти килограммов.

4. Помидоры тоже кладезь полезных веществ. Микроэлементы, витамины С и К, магний для сердца и сосудов, кальций для костей, и йод для гормонов, а они регулируют работу организма. А еще в томатах содержатся антиоксиданты для хорошей работы мозга и здоровья сердца и почек.

5. Лимон - эфирные масла, пищевые волокна, фитонциды и не только. Но ценнее всего витамины С и D. Именно они помогают организму защищаться от вирусов и микробов. Только вот в кипяток их класть не советуют - полезные свойства тут же теряются. В день 3 - 4 ломтика лимона - оптимально для поддержания здоровья.

6. Мед также убивает микробы и снимает воспаление, еще ускоряет обмен веществ. Пара столовых ложек в день хорошо поддержат организм в сезон простуд. Но и мед не стоит добавлять в горячий чай, лучше есть вприкуску - так целебные свойства сохранятся.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана СЕРЕДКИНА, аллерголог-иммунолог:

Ешьте мясо, пейте чай с брусникой

- Иммунитет у всех разный. В первую очередь надо поддерживать общее состояние здоровья. Если говорить о полезном питании, то в Сибири, где по полгода стоят холода, оно особенное. Мы генетически предрасположены кушать, например, не завезенные яблоки и апельсины, а квашеную капусту, бруснику, чернику, клюкву, смородину - словом, все то, что растет в наших краях, чем питались наши предки. Эти продукты, кстати, тоже кладезь витамина С. Еще сибирякам обязательно нужно включать в рацион мясо! Это необходимые организму белки. Особенно полезно сочетание белков и витамина С. Вот пример идеального обеда для сибиряка: стейк, тушеное мясо или блюдо из курицы с гарниром из овощей, а запить чаем с лимоном или брусникой.

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