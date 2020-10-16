Спасенный от голодной смерти ястреб каждый день прилетает к своим «айболитам». Фото: предоставлено Сибирским зоопарком

- Хиээ…хиээ, - то и дело раздается птичий клич над Сибирским зоопарком в Листвянке. Это ястреб регулярно прилетает в гости.

- Мы называем его уже нашим смотрящим, - смеются сотрудники. – Как вылечился с тех пор и прилетает проведать нас.

Без вкусняшек пернатого не отпускают, подбрасывают ему мясо на крышу вольера, где он когда-то жил, пока «зализывал» свои раны.

Этого хищника вида мохноногий канюк в зоопарк принесли иркутяне. Подобрали его где-то на трассе.

- Ястреб был, как будто, оглушен сильным ударом, возможно, столкнулся с автомобилем, - рассказывают специалисты. – Травм не было, переломов тоже, но он был очень вялый, летать не мог.

Все лето пернатый сидел в вольере, ел мясо с овощами, получал необходимые витамины, попыток взлететь не предпринимал. Попробовать выпустить его на волю решено было только весной, когда он сможет сам себе добывать пищу и ее будет достаточно. Но, Мохноногий, так звали его ветеринары, решил все сам…

- Во время чистки вольеров двери у таких птиц открывают нараспашку, когда пришел черед уборки у ястреба, он просто взял и улетел, - радуются в зоопарке. – Это было в конце сентября. С тех пор практически каждый день наведывается в гости.

Ястреб - смотрящий зоопарка в Листвянке. Фото: Сибирский зоопарк

Где твои крылья?

Этот ястреб, конечно, не единственный пернатый попавший в зоопарк на лечение. Увы, не всем повезло, так как ему. Только 35% птиц, которых приносят ранеными возвращаются на волю, еще 35%, не смотря на дорогостоящие операции, погибают. Оставшиеся 30% остаются в зоопарке или пристраиваются в частные коллекции, становятся домашними питомцами.

В Листвянке сейчас живут сокол, несколько ястребов, филин, сова-неясыть, болотная сова и сапсан, которых не удалось вернуть в природу. У каждого свои отдельные апартаменты иначе хищные птицы будут постоянно конфликтовать.

- Приносят иногда с такими травмами, что за голову хватаешься, - рассказали специалисты. – Явно таких травм птицы сами получить не могут, у некоторых крылья были простреленные.

Сотрудники зоопарка даже смонтировали видео с этими питомцами. Кадры наложили на знаменитую песню группы «Наутилус Помпилиус» «Крылья» со словами как нельзя кстати подходящими под эту печальную ситуацию - «Где твои крылья, которые нравились мне?». Ролик этот посмотрели более 1500 человек.

«Аж до слез…Такие красивые, благородные птицы, им помогли и это главное», - комментируют запись пользователи Инстаграм. – «Вы большие молодцы!»

«Если бы не вы, не было бы их уже. Спасибо вам за вашу доброту и заботу», - пишут подписчики.

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