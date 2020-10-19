Криминалисты рассказали, с помощью каких приборов находят закопанные тела и закрашенные краской следы крови. Фото: СУ СК России по Иркутской области

О работе и внутренней кухне следователей-криминалистов мы в основном знаем по детективным сериалам и книжкам. Обычно, это профессионалы, приезд которых на место преступления ждут в первую очередь. Начиная свою работу, например, на месте убийства, они аккуратно наносят специальные жидкости и порошки, достают что-то таинственное из своих чемоданчиков. Ну а уж с помощью криминалистической техники, эти эксперты могут найти даже невидимые глазу следы, с помощью которых поймать преступника остается делом техники. В канун своего профессионального праздника иркутские криминалисты рассказали о спецприборах, с помощью которых находят все, что скрыто.

- В принципе, наша работа действительно показана в сериалах, - рассказывает «КП»-«Иркутск» следователь криминалист СУ СК России по Иркутской области Александр Лытин. – Но только если, в фильме сбор отпечатков пальцев или других улик занимает всего пару минут, то в реальности на месте преступления можно провести долгие часы. Ведь нам нужно обследовать буквально каждый сантиметр. А потом еще грамотно изъять следы и упаковать, не занеся при этом свои. Порой, это ювелирная работа. Поэтому, очевидцам, мы советуем сразу вызывать полицию, и по возможности не подпускать любопытных прохожих и животных к месту преступления.

Ну а теперь о спецтехнике, без которой порой не обходится ни один выезд следователя-криминалиста.

Металлоискатель, с помощью которого можно найти закопанное тело. Фото: СУ СК России по Иркутской области

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ И НЕЛИНЕЙНЫЙ ЛОКАТОР

- С помощью металлоискателя мы можем в первую очередь найти выброшенные орудия преступления: ножи, пистолеты.., - рассказывает Александр Лытин. – Кстати, есть такие металлоискатели, которые «пробивают» в землю от 1,5 до 2 метров. Может ли он найти закопанное тело? Легко, если на нем были металлические предметы, например, бляха от ремня. Таких случаев много. Приведу пример. Недавно, спустя три года нашли тело девушки, которую убил сожитель. Он завернул убитую в тряпки, и перевязал шнуром от бытовой техники. Затем закопал в лесу. После задержания, сразу вспомнить точное место захоронения не смог. Мы взяли металлоискатель и он сработал. Сэкономили много времени.

Нелинейный локатор реагирует на все, что содержит электронику и микросхемы. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Также сюда можно отнести магнитные грабли. Выглядят они, конечно, не как садовые. Зато отлично подходят, когда нужно прочесать местность на поиск гильз, разбросанных в снегу, в листве или траве. Магнит на них очень мощный. Есть еще один похожий прибор: нелинейный локатор. Он реагирует на все, что содержит электронику и микросхемы. Если жертву закопали с электронными часами или телефоном, прибор это почувствует. Еще он реагирует на сим-карты, видеокамеры, и прослушивающие устройства.

С помощью магнитных граблей можно прочесать местность на поиск гильз, разбросанных в снегу, в листве или траве. Фото: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СВЕТА

Это наши самые часто используемые приборы. Фонарь с таким светом позволяет найти невидимые глазу биологические материалы. Например, он реагирует на слюну, сперму, кровь, которую пытались отмыть, подошву обуви. Когда направляешь луч, следы начинают светиться. Увидеть их можно в специальных очках. Кроме того, в каждом световом диапазоне он видит разное. Например, в инфракрасном можно разглядеть закрашенные надписи. Даже если кровь на стене закрасили краской, прибор это увидит. Бывало, находили следы рук на бетоне. Сколько вообще держится след человека? Все зависит от условий. Если сырость и тепло, могут испортиться за два дня. Хотя в моей практике было, что находил их и через год.

Также с помощью света находим волокна одежды. Однажды мы поймали педофила, который пытался изнасиловать девочку. Ей удалось убежать. А преступника нашли благодаря тому, что на нем остались волокна одежды ребенка. Визуально их конечно, разглядеть невозможно.

ЦИАНОКРЫЛАТАЯ КАМЕРА

Цианокрылатая камера позволяет найти потожировые следы пальцев рук на стекле, металле, полиэтилене, пластмассе, резине. Она работает в нашей лаборатории. В нее мы помещаем предметы с места преступлений. Например, орудие убийства или посуду. В камере они проходят несколько циклов обработки. При этом испаряется клей, который обволакивает поверхности и налипает на отпечатки. После этого из следа выделают ДНК, который не найти при использовании дактилоскопического порошка.

Цианокрылатая камера позволяет найти потожировые следы пальцев рук на стекле, металле, полиэтилене, пластмассе, резине. Фото: СУ СК России по Иркутской области

ПРИБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УДАЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ «UFED»

Если думаете, что удалив информацию со смартфона или компьютера, больше ее никто не найдет, то сильно ошибаетесь. На самом деле полностью она не исчезает, а откладывается в специальную ячейку памяти. Прибор может помочь найти важные доказательства: видео, фото, аудиозаписи, смс, списки вызовов, переписку в мессенджерах. Аппарат помогает в нашей службе практически ежедневно. Поэтому, неудивительно, что на него всегда очередь из следователей.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЧЕМОДАНЧИК

Каждый криминалист выезжает на преступление с чемоданчиком. Внутри него все, что нужно для изъятия следов. Пакетики и пленка для сбора микрочастиц, лазерная линейка, ножницы, скальпель, пинцеты трафарет для зарисовки схемы. Есть даже стеклорез, пассатижи, отвертки, молоток, ножовка, шпатель. Инструмент как у плотника необходим. Был случай, когда убийца, перетаскивая тело измазался в крови рукой, а затем подержался ею за гипсокартонную стену. С помощью инструмента и приходится вырезать куски гипсокартона, дерева, пластика…

В криминалистическом чемоданчике все, что нужно для изъятия следов. Фото: СУ СК России по Иркутской области

БЕСПИЛОТНИК

Да, квадрокоптерами пользуются не только блогеры, но и следователи. У нас эта современная техника появилась относительно недавно, но уже дает свои плоды. Самый яркий пример – бунт в ангарской исправительной колонии №15, который произошел в апреле этого года. (Тогда сгорело несколько важных объектов колонии, Прим. ред.) Мы делали 3D колонии, фиксировали обстановку места преступления. Обзорная съемка с высоты птичьего полета позволила быстро выяснить, где есть повреждения. Также, с помощью беспилотника облетаем территорию Усольехимпрома, где сейчас ликвидируют отходы. Людям ходить там не везде безопасно. А квадрокоптер помогает исследовать опасные и труднодоступные объекты.

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