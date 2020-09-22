Зачинщикам бунта в колонии Ангарска предъявлено обвинение. Фото: СК России

Следователи предъявили обвинение 15 главным зачинщикам бунта в ангарской исправительной колонии строгого режима №15, который произошел 10 апреля. Напомним, тот инцидент обсуждали по всей стране. Ведь продолжался бунт двое суток. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!» один из заключенных, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить

В тот же вечер администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Зачинщики бунта успокоились. Но, на следующий день беспорядки в прямом смысле вспыхнули вновь. Заключенные устроили в колонии такой крупный пожар, что огонь был виден почти из всех районов Ангарска. Пришлось даже перекрывать федеральную трассу на въезде в Ангарск. После того, как огонь потушили, оказалось, что разрушены и сожжены оказались объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, теплицы, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

Пожар в колонии вечером, 10 апреля. Фото: очевидцы

Бунт подавили после вмешательства руководства и привлечения спецназа. Выяснилось, что к беспорядкам были причастны более 200 человек. Теперь пришло время отвечать за это перед законом.

- Из 15 наиболее активных участников 4 осужденных отправили под стражу в СИЗО, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Остальные находятся в исправительной колонии. Всем им предъявлено обвинение по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии».

Что касается заказчиков бунта, то он по словам следователей был найден еще весной. Правда, имя его не называют до сих пор.

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