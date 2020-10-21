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Происшествия

Сибиряку, который убил мать двоих детей ради машины, грозит пожизненное заключение

Погибшая женщина работала доставщицей еды на своем автомобиле
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Сибиряку, который убил доставщицу еды ради машины, грозит пожизненное заключение. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряку, который убил доставщицу еды ради машины, грозит пожизненное заключение. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В Нижнеудинске арестован 32-летний местный житель, который убил 36-летнюю доставщицу еды. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этой трагедии. Вечером, 16 октября, Анна Борисова (имя и фамилия изменены), которая подрабатывала в местном кафе на доставке, поехала на очередной заказ, и не вернулась. Вскоре ее родным пришло сообщение. Анна написала о том, что якобы у нее сломалась машина. На следующий день Анна так и не перезвонила, тогда ее родные обратились в полицию. Через день тело доставщицы нашли на окраине города.

Итак, по версии следствия, в тот вечер, мужчина заманил женщину-курьера в безлюдное место, чтобы ограбить. Но, Анна оказала сопротивление. Тогда изверг задушил женщину, а ее тело сжег. Затем он забрал все деньги погибшей, и автомобиль, который продал в соседнем городе. А от имени убитой отправил ее близким то самое сообщение о поломке авто.

Полицейские выяснили, где находится машина, и вскоре вышли на след преступника. Когда его задержали, оказалось, что ранее он уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Также, при обыске у него нашли деньги, которые он получил за проданное авто.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем», - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. До суда он помещен под стражу.

Ну а в Нижнеудинске 21 октября проходит прощание с погибшей Анной Борисовой. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

- То, что мамы больше нет, мы сказали только старшему, - говорит «КП»-«Иркутск» сестра Анны. – Младшему пока говорить не будем. Объясняем, что мама уехала.

По словам родных, Анна вообще не должна была быть в тот злополучный вечер на доставке.

Дело в том, что она работала торговым представителем, а в кафе вышла, чтобы подработать, - продолжает сестра. - Хозяйка заведения - ее подруга. Вот и попросила ее подменить сотрудницу. Сестра согласилась. Недавно у нее на парковке стукнули машину и скрылись. Страховки не было, а ремонтировать надо. Вот она и решила подзаработать.

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