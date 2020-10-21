Два зэка сбежали из колонии-поселения в Ангарске

Сбежавшие зэки Николай Лиханов (слева) и Анатолий Сентяков. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Из ангарской колонии-поселения при ИК-15 20 октября сбежали сразу два заключенных. 27-летнего Николая Лиханова и 25-летнего Анатолия Сентякова не досчитались на очередной проверке. Известно, что оба отбывают наказание за кражи и мошенничества. Лиханов в 2019 году был приговорен к 3 годам лишения свободы, а Сентяков к 2,5 годам

- На поиски беглецов брошены сотрудники ГУФСИН и полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - По предварительной информации, осужденные могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.

Напомним, что в колонии-поселении, заключенные могут свободно передвигаться по территории без конвоя, а также носить гражданскую одежду. Кроме этого, им разрешено иметь при себе деньги и ценные вещи.

Всех, кто знает о местонахождении сбежавших зэков, просят сразу сообщать в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ангарский зэк 21 год прятался от тюрьмы, пока случайно не попался в Перми при проверке документов (Подробности)

Сибиряку, который убил мать двоих детей ради машины, грозит пожизненное заключение (Подробности)