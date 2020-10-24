Коронавирус в Иркутске,последние новости на 24 октября: рекордный прирост больных и много смертей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 24 октября. Количество случаев заражения COVID-19 в регионе продолжает расти. На этот момент в регионе зафиксировано уже 22 тысячи 972 диагнозов коронавирус. За сутки их количество выросло на 208. Это много, примерно такими же темпами число больных прирастало в июне, когда был пик первой волны.

-В больницах региона находятся 3165 пациентов, нуждающихся в стационарной помощи. Здесь рост за сутки - 41, - приводит данные оперативного штаба пресс-служба правительства Иркутской области.

Надо сказать, что и эта цифра близка к максимуму за весь период пандемии. Было время, когда в больницах одновременно находилось по 4 тысячи человек, но тогда еще коронавирус на дому не лечили. Ситуация сложная.

Однако, усилия докторов по лечению коронавируса дают свои плоды. Количество выздоровевших выросло до 18 тысяч 775 человек. К сожалению, по-прежнему много потерь. За сутки они выросли еще на 10 человек, в том числе непосредственно от коронавируса умерли 8 ( всего -359) , от других заболеваний скончалось два человека ( всего - 111). Общее число жертв пандемии на 24 октября - 470.

Коронавирус в Иркутске,последние новости на 24 октября.

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Это решение было принято накануне на заседании оперативного штаба, где эта проблема обсуждалась отдельно и взвешенно. По данным Роспотребнадзора региона, на данный момент в Прибайкалье 364 зараженных коронавирусом школьника и 197 педагогов. Ситуация в 180 школах Иркутской области не могла быть признана благополучной по коронавирусу, а дистанционно обучались ученики 785 классов.

Школьники проведут на отдыхе две недели, до 7 ноября.

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