Девочка с редкой патологией, которую прооперировали в утробе матери, растет здоровой

Детский хирург из Иркутска Юрий Козлов за работой. Фото: личный архив Юрий Козлова

- Вика растет очень умненькой девочкой, - довольно рассказывает 20-летняя жительница Магнитогорска Наталья Куприна. – Дочка уже сама садится! Пытается еще на своем языке что-то сказать нам. У нее лезут первые зубки. Недавно мы свозили ее в Крым, и Вика впервые увидела море…

А ведь это счастье, которое испытывает сейчас Наталья Куприянова, глядя на 6-месячную крошку, могло бы и не случиться. В январе, когда Наталья с папой Вики только ожидали ее появления на свет, как гром среди ясного неба, прозвучал диагноз. Во время УЗИ, когда счастливые родители пришли узнать пол ребенка, у их малышки обнаружили редкую патологию позвоночника. Такую, какая встречается у 1-2 новорожденных на 10 тысяч. Тогда спасти здоровье малышки помогла ювелирная операция, которую провел хирург с мировой славой, иркутянин Юрий Козлов.

На днях работу сибиряка отметили на мировом уровне. Крупнейшая немецкая компания, лидер по производству медицинского оборудования, в честь своего 75-летия опубликовала список самых значимых достижений в здравоохранении за последние 75 лет. В него вошла и операция Юрия Козлова. Ее назвали прорывом в мировой эндоскопической хирургии. Но обо всем по порядку.

Наталья Куприна сразу сказала медикам, что хочет сохранить ребенка. Фото: личный архив Натальи Куприной

РЕДЧАЙШАЯ ПАТОЛОГИЯ

- У вашего будущего ребенка Spina Bifida «Спина бифида», - сказали врачи Наталье и ее любимому Александру. До появления крохи на свет оставалось еще более трех месяцев…

Что это значит, медики объяснили сразу. Оказалось, что примерно на 18 неделе у 600-граммового плода произошло расщепление задней части позвоночника. Проще говоря, девочка могла родиться с параличом нижних конечностей и остаться на всю жизнь инвалидом. Выхода было два: прервать беременность или провести сложнейшую операцию ребенку - прямо в утробе.

- Я мечтала о дочке, хотела, чтобы она появилась на свет здоровой, - рассказывала тогда Наталья. – Не задумываясь, выбрала операцию.

Не испугало будущую маму и то, что такие вмешательства в России еще никто не проводил. Почему? Всего 6 (!) специалистов в мире теоретически могли бы взяться за такую операцию. И те находятся вСША, Германии, Испании и Бразилии. Чтобы помочь будущей дочке Натальи, собрали бригаду лучших детских хирургов Урала и Сибири. Среди них был и Юрий Козлов. Он, как только получил приглашение, сразу вылетел Екатеринбург, где ему и предстояло спасать малышку.

На этом фото этап наложения швов на кожу в области дефекта позвоночника. Фото: предоставлено Юрием Козловым.

МЕЧТА ХИРУРГА

- Провести такую ювелирную операцию мечтает каждый хирург, - говорит Юрий Козлов. – Конечно, у меня были другие ощущения. Оперировать детей весом 600 - 800 граммов внутри матки, когда ребенок плавает в утробе матери, достаточно сложно. Но мы справились.Работали 4,5 часа. Сначала через небольшой прокол сделали доступ в полость матки. Затем заменили околоплодные воды безопасным для организма матери и ребенка газом. После этого освободили спинной мозг от сращений с окружающими тканями и укрыли дефект позвоночника синтетической заплатой. Дефект кожи укрыли специальными швами.

Ровно через два месяца - 19 апреля - в перинатальном центре Челябинска Наталья Куприна родила здоровенькую дочку весом 2225 граммов и ростом 44 см. Викторией девочку назвали вполне символично. Ведь свою первую победу она одержала еще до появления на свет.

Все эти месяцы после рождения Вики, Юрий Козлов продолжает спасать жизни детям. Например, в июне дистанционно провел операцию 4-месячному малышу, в режиме онлайн, руководя действиями коллег из своего кабинета. Хирург, которого и ранее знали во всем мире, говорит, что недавнее попадание его операции в рейтинг самых значимых достижений в здравоохранении, для него одна из самых почетных наград в его карьере.

- Эта награда - верх мечтаний, - улыбается Юрий Козлов. – Если серьезно, то на самом деле это верх признания заслуг в эндоскопической хирургии. Дело в том, что эта немецкая фирма полностью диктует моду в этой области медицины. Она производит все самое совершенное новейшее оборудование. Каких-то поощрений за попадание в рейтинг нет. А их и не надо. То, что меня отметили это и есть главная награда. Кстати, фирма доставляет свое оборудование в каждый город, где я оперирую. Помимо меня в список вошел еще один хирург. Это мой американский коллега Стив Ротенберг. Накануне мы с ним созвонились и поздравили друг друга.

Иркутский детский хирург Юрий Козлов (крайний слева) и вся бригада врачей после операции. Фото: предоставлено Юрием Козловым

ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВАЯ ДЕВОЧКА

До сих пор на связи Юрий Козлов с Натальей Куприной и ее маленькой Викой. Малышке врач готов помочь в любое время суток. Как и обещал, он постоянно консультирует молодую маму по состоянию дочери.

- На самом деле там мои консультации уже практически не нужны, - говорит Юрий Козлов. – Вика растет и развивается как полностью здоровый ребенок.

- У дочки остался виден лишь небольшой шов на спине после операции, - дополняет Наталья Куприна. – Да и он должен со временем рассосаться.

А еще, в будущем Наталья мечтает познакомить дочку с доктором, который подарил ей здоровую жизнь. Говорит, что как-нибудь обязательно свозит Вику в Иркутск, чтобы она еще и увидела Байкал.

- Я в детстве была на Байкале, - заключает Наталья. – Каждый год ездили туда со школой в поход.

СПРАВКА "КП"

Юрий Андреевич Козлов, хирург, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Юрий Козлов окончил школу в поселке Куйтун Иркутской области. Затем поступил на педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. С1993 года работает в Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время он провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году доктора признали лучшим детским хирургом страны.

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