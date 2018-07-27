Сибирский школьник на скорость собирает кубик Рубика, чтобы накопить деньги на лечение сестры

27 Июль 13:22 2018-07-30T07:16:23+03:00

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- Хотите, фокус покажу? - несколько дней приставал мальчишка к прохожим в парках и скверах Иркутска.

В руках он крутил кубик Рубика, затем, не дожидаясь ответа, натягивал на глаза темную повязку и командовал: мол, засекайте время. И минуты не проходило, как головоломка была собрана. Зрители не верили своим глазам! Пробовали и сами повторить трюк, но не вышло.

- Спасибо, если сможете мне помочь деньгами, - раскланивался юный артист.

Так за четыре вечера пятиклассник из Улан-Удэ Одон Хусаев собрал 1,5 тысячи рублей. А надо еще 1,5… миллиона! Деньги он копит на лечение младшей сестры Вики. Об этом школьник рассказал в редакции «Комсомолки».

Семья Менди Серен из Улан-Удэ приехали по квоте на курс реабилитации в ИркутскФото: Дмитрий НИСИФОРОВ

- Увлекаться сборкой кубика Рубика я начал полгода назад, - вспоминает Одон. - Посмотрел много обучающих видео. Перепробовал разные методики, стало получаться. Никакой магии здесь нет. Главное - понять схему и выучить 21 комбинацию.

До мировых рекордов 11-летнему мальчишке пока далеко, но его личные достижения тоже впечатляют: 36 секунд с открытыми глазами и 48 - с повязкой! Быть может, так игра в головоломку и осталась бы только хобби, если бы Одон не узнал о болезни двухлетней сестры.

- Мы с мужем не сразу сказали сыну об этом. Хотели как-то подготовить, а то он впечатлительный, - признается мама Одона Менди Серген. - После рождения Вики врачи сразу высказали опасения, что с вероятностью 70% ей поставят диагноз ДЦП - слишком сильной была гипоксия во время родов. Потом мы следовали всем рекомендациям, чтобы избежать неблагоприятных прогнозов, но попытки оказались безуспешными. Когда нашей малышке исполнился год, она не могла перевернуться. Болезнь подтвердилась.

Жизнь семьи изменилась. Теперь они думают о том, как помочь Вике жить полноценной жизнью. Пока супруг Менди зарабатывает деньги, она обивает пороги больниц и общается с другими матерями, которые оказались в похожей беде. Самые лучшие курсы реабилитации разработаны в Китае, но стоят они 1,5 млн рублей. Пока у семьи таких денег нет.

- Мы вот квоту получили на бесплатный курс реабилитации в Иркутске, - говорит Менди. - Сына оставить было не с кем, поэтому решила взять его с собой. Тогда и рассказала ему, что сестренка болеет. Уже здесь, в Иркутске, с утра мы ходили с дочкой на процедуры, а по вечерам гуляли все вместе. И вот как-то Одон отдал мне 600 рублей, которые заработал днем. Я даже и не ожидала такого! Едва не расплакалась.

- Первые 2 дня дела хорошо шли, а потом вернулся ни с чем, - поделился Одон. - Но мама поддержала меня, подбодрила, и я продолжил - хочу тоже помочь любимой сестренке!

Пятиклассник Одон Хусаев учит двухлетнюю сестренку Вику собирать кубик РубикаФото: Дмитрий НИСИФОРОВ

Быть может, школьник и не сможет собрать всю сумму с помощью кубика Рубика, ведь на это потребуется с десяток лет. Однако он уже помог Вике, обратив внимание прессы на ее проблему. «Комсомолка» решила помочь семье в сборе средств. Надеемся, что в скором будущем мы расскажем, как малышка успешно прошла курс реабилитации в Китае.

Реквизиты помощи вы сможете найти по следующей ссылке.