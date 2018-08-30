2018-08-30T13:50:35+03:00
Происшествия

На вооруженный караул с камнями: криминальный авторитет Жданчик набросился на военный эшелон в Забайкалье из-за девушки

Это лишь одна из версий конфликта с военными, во время которого Антон Жданов был застрелен контрактником [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Антон Жданов Жданчик (слева) пользовался авторитетом в родном городе. Фото: соцсети.Антон Жданов Жданчик (слева) пользовался авторитетом в родном городе. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

«Спи спокойно, мой родной!», Брат, ты в нашем сердце навечно», - странички в соцсетях друзей Антона Жданова из Петровск-Забайкальского, застреленного при попытке прорваться к военному эшелону на железнодорожной станции Петровский Завод Забайкальского края, переполнены постами скорби. Напомним, 29-летний авторитет, известный местным жителям под прозвищем Жданчик, погиб 27 августа.

А началось, по рассказам, с конфликта в кафе, недалеко от вокзала. Там Жданчик вместе с большой компанией отмечал свое 29-летие, когда внутрь вошли двое военнослужащих с эшелона. По одной из версий, они попытались завести разговор с местными девушками. Уже разгоряченному алкоголем Жданову это не понравилось. Почему? Уже не спросишь. Слово за слово, и между бригадой авторитета и служивыми завязалась потасовка. Вскоре контрактникам удалось вырваться, и вернуться к эшелону. Братва в полном составе бросилась за ними. Но уже около поезда толпу крутых парней ждал неприятный сюрприз – там их встретил вооруженный до зубов караул, выставленный вдоль поезда.

С КАМНЯМИ НА ВООРУЖЕННЫЙ КАРАУЛ

- Стой, а то буду стрелять, - скомандовал один из военных, хватаясь за цевье автомата. Но это не остановило Жданчика и его людей.

- Они стали забрасывать часовых камнями, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России. – Те, еще раз предупредили нападавших, что будут вынуждены открыть огонь, но те продолжили кидать камни.

И в этот момент раздался звук автоматной очереди. Дав сначала залп в воздух, следующим выстрелом караульный сражает авторитета наповал. Остальные братки разбегаются врассыпную.

Жданчик с друзьями. Фото: соцсети

Жданчик с друзьями. Фото: соцсети

ЖДАНЧИК БЫЛ СМОТРЯЩИМ И НИГДЕ НЕ РАБОТАЛ

Чем конкретно занимался Антон Жданов, сказать сложно. Но слухов, и разговоров, конечно много. Одни местные жители говорят, пользовался большим уважением у молодежи, которые придерживались субкультуры АУЕ (арестантский уклад един), другие и вовсе называют его смотрящим по городу и криминальным авторитетом.

- Да, авторитетом был, его здесь много кто любил и уважал, - рассказывает сайту «Комсомольской правды» в Иркутске одна из его знакомых Любовь. – А вообще он очень справедливый, без повода никогда ни на кого не попрет, лишнего себе никогда не позволял. Я вообще считаю, что в этой ситуации солдаты сами виноваты.

То, что Жданчик пользовался уважением, можно понять и по многочисленным фотографиям в стиле 90-х годов, которые размещали его друзья в соцсетях. В большой компании крепких парней, одетых во все черное, он всегда находился в самом центре кадра, прямо как настоящий вор в законе.

В большой компании крепких парней, одетых во все черное, он всегда находился в самом центре кадра. Фото: соцсети

В большой компании крепких парней, одетых во все черное, он всегда находился в самом центре кадра. Фото: соцсети

- Насколько я знаю, официально он нигде не работал, - рассказывает местная жительница Галина. – Но шикарный огромный дом на соседней улице почти достроил. На что? Даже не знаю. Вроде был женат, и у него остался ребенок. Кстати, родители Антона потеряли уже третьего сына.

КАРАУЛЬНЫЙ ДЕЙСТВОВАЛ ПО УСТАВУ

Восстановить всю картину произошедшего в тот вечер на станции мог еще один сподручный Жданова – 19-летний парень, который также пострадал в конфликте с военными. Сейчас он находится в больнице. «Комсомолке» удалось раздобыть его номер. Молодой человек неохотно рассказывает о событии.

Антон Жданов недалеко от станции, где он погиб. Фото: соцсети

Антон Жданов недалеко от станции, где он погиб. Фото: соцсети

- Конфликт с военными действительно был, - тихо говорит парень. – Я был в кафе со своей девушкой. Но что конкретно там произошло, как погиб Антон, и как я пострадал, по телефону говорить не буду.

Сейчас поиски остальных нападавших продолжаются. А вот стрелявшему контрактнику вряд ли грозит какое-либо наказание. В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что применение оружия часовым на посту соответствовало уставу — граница поста была нарушена, это была попытка нападения на караул.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Брилка поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем
Cтроительство двух школ из перечня «Наказы избирателей» ведется в Иркутской области
ДТП в Иркутской области: в причинах столкновения локомотива и автомобиля разбираются следователи
Село Урик отпраздновало 345-й юбилей
Инвалид из Усть-Илимска связал женщину, а затем пытал до смерти ножницами и молотком
Незаконная рубка леса: в Иркутской области осудят черных лесорубов
Афера с недвижимостью: в Иркутской области задержали лже-риэлтора
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
Жителя Иркутска на 4,5 года осудили за хранение гашиша
Побег из детского сада в Иркутске: продавцы павильона случайно заметили двух мальчиков, бродивших по улице
Выставка "Православная Русь" в Иркутске: верующие увидят ковчеги с частицами мощей великих святых
"Уходи по-хорошему": выселить бывшего мужа из своего дома сибирячке удалось только с помощью судебных приставов
Скажи мусору нет: этой акцией отметят в Иркутске День Байкала
Поражение на последней минуте: иркутский «Зенит» проиграл «Сахалину»
Капремонт на сумму 4,7 миллиарда рублей проводят в многоквартирных домах Иркутской области
ДТП с тремя автомобилями на плотине ГЭС в Иркутске: погиб водитель «Тойоты Платс»
Служба госфинконтроля региона: Братск не взыскивал штрафы с застройщиков, нарушивших муниципальные контракты
Представился хозяином магазина: мошенник из Братска забрал у продавца павильона выручку в 60 тысяч рублей
Несостоявшийся отдых: ангарчанка отсудила у турфирмы деньги за неиспользованную путевку
Предпринимателям Иркутской области предложили размещать производства на площадках исправительных учреждений
Добавят срок: Интерпол нашел в колонии Иркутска преступника, находящегося в международном розыске
Смертельное ДТП в Усольском районе: водитель Honda CR-V погиб после столкновения с грузовиком
Четверо суток в лесу: заблудившегося пенсионера нашли в Слюдянском районе
Избиение полицейского в Иркутске: виновные услышали приговор суда
Внимание, розыск: двух парней, похитивших два смартфона из салона сотовой связи, ищут в Иркутске
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин приедет на открытие новой школы в Молодежном
Компания МТС покажет иркутянам «Гран-при по-русски»
Вернулся в строй: один из лидеров ХК «Байкал-Энергия» Павел Дубовик оправился от травмы
Автомобиль за долги: судебные приставы забрали машину у злостного нарушителя ПДД из Усолья-Сибирского