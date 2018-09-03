Крушение вертолета Ми-8 из Иркутской области: все трое членов экипажа погибли

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-03T08:24:02+03:00

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Найдены тела троих членов экипажа вертолета Ми-8, который 2 сентября вылетел из Иркутской области в Бурятию и разбился. Напомним, воздушное судно принадлежит местной авиакомпании и направлялось для аэрофотосъемки в Северобайкальск. В 11 часов по местному времени экипаж не вышел на связь. На поиски были отправлены еще один вертолет Ми-8 и самолет Ан-26. Спустя сутки обломки нашли в горах под Нижнеангарском.

- Спасатели высадились в полутора километрах от места крушения и шли туда пешком, - сообщил источник «Комсомольской правде в Иркутске». – Среди обломков были найдены тела членов экипажа. Выжить никому не удалось. На этом спасательная операция закончена.

Сейчас к расследованию причин авиакатастрофы подключился Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - отметили в ведомстве.

Виновным в трагедии грозит до семи лет лишения свободы.