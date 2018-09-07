Самолет Ан-24 рейсом "Красноярск-Ленск" совершил аварийную посадку в Усть-Куте

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-07T18:13:19+03:00

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ЧП на борту Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Красноярск-Ленск произошло 7 сентября. Из-за поломки самолету пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Точные причины вынужденной посадки пока неизвестны. По предварительной информации, Ан-24 приземлился в Усть-Куте из-за технической неисправности. Какой, сейчас выясняют специалисты. По слухам, кто-то из очевидцев сообщил, что самолет приземлялся с неработающим двигателем. Эта информация проверяется.

Тем временем, пассажиры рейса продолжают находиться в аэропорту Усть-Кута. Когда им предоставят самолет, чтобы они смогли вылететь в Ленск, пока неизвестно. Нет данных и о том, будут ли их размещать в местной гостинице.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Возможно, вскоре появятся новые подробности.