2018-09-19T13:46:50+03:00
Происшествия

89 ударов ножом жене и ребенку: в Иркутской области жестокий убийца избежал пожизненного срока

Суд отправил 26-летнего мужчину в колонию строгого режима на 20 лет [фото, видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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89 ударов ножом жене и ребенку: в Иркутской области жестокий убийца избежал пожизненного срока89 ударов ножом жене и ребенку: в Иркутской области жестокий убийца избежал пожизненного срокаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В деле о громком убийстве женщины и ее ребенка на улице Байкальской в Иркутске поставлена точка. Напомним, 13 марта их окровавленные тела были найдены в квартире одной из новостроек. Полицейские и следователи быстро восстановили картину преступления, заподозрив в нем 26-летнего супруга женщины и отца ребенка. Задержать мужчину удалось спустя сутки. Он скрывался на загородных дачах и собирался бежать на родину в Среднюю Азию.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемый вместе со своей 21-летней супругой и полуторагодовалым сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская в городе Иркутске, чтобы отметить семейный праздник, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области. - Вечером того же дня супруг на почве личных неприязненных отношений, схватил нож и нанес не менее 20 ударов сначала ребенку, которого мать держала на руках, а затем – уже матери – не менее 69 ударов.

Благодаря неопровержимым доказательствам задержанный признал свою вину. Его отправили на комиссию судебно-психиатрических экспертов, которая пришла к выводу, что мужчина хоть и пошел на убийство из ревности, но все-таки осознавал, что творил.

Расследование уголовного дела длилось пять месяцев, после чего уголовное дело было передано в суд. Убийце грозил пожизненный срок, однако приговор оказался не столь суров. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 20 лет.

Полицейские задержали убийцу женщины и ребенка в Иркутске.

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