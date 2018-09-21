2018-09-21T08:16:26+03:00
Происшествия

Видео с места крушения грузового поезда в Иркутской области: с рельсов сошли 12 вагонов

В ЧП никто из людей не пострадал [фото, видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Видео с места крушения грузового поезда в Иркутской области: с рельсов сошли 12 вагоновВидео с места крушения грузового поезда в Иркутской области: с рельсов сошли 12 вагонов
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Появилось видео с места крушения грузового поезда в Иркутской области. На кадрах можно разглядеть перевернувшиеся вагоны, а также аварийную технику. Напомним, ЧП произошло утром 21 сентября на участке Слюдянка – Ангасолка. С рельсов сошли 12 вагонов с различным грузом.

- На место происшествия оперативно выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. -Угрозы экологической ситуации нет. Однако ожидаются задержки пассажирских поездов.

Пока что речь идет о трех поездах на Восточно-Сибирской железной дороге. С опозданием от 90 до 110 минут прибудут на станции маршрута поезда №2 Москва-Владивосток, №306 Иркутск-Улан-Батор, №208 Новокузнецк-Владивосток.

А в причинах произошедшего будет разбирается специальная комиссия, которая была создана в ВСЖД.

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Слюдянке.

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