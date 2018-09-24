Как списать долги по кредитам в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:11 2018-09-24T07:34:27+03:00

Об этом в студии радио "Комсомольская правда" в Иркутске рассказали директор компании Стоп-Долг Илья Щелкунов и руководитель юридического отдела компании Стоп-Долг Максим Красиков [аудио]

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Что можно предпринять, когда накопились долги? Как выбраться из финансовой кабалы? В чем особенности и преимущества процедуры банкротства физических лиц? Об этом и не только в эфире радио.

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