2018-09-23T13:54:54+03:00
Происшествия

Из-за пожара на складе едва не сгорел торговый центр в Улан-Удэ

Спасатели эвакуировали более ста человек
Яна ЛИСИНА
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Пожарные Бурятии эвакуировали около 110 человек из зданий торговых центров.Пожарные Бурятии эвакуировали около 110 человек из зданий торговых центров.Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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Крупный пожар тушили 23 сентября днем в Советском районе города Улан-Удэ. Загорелся склад, расположенный на территории СТО. А так как рядом со станцией техобслуживания находится крупный торговый центр, была реальная угроза того, что огонь перекинется на здание с магазинами. Пришлось эвакуировать продавцов и посетителей.

- Пожару присвоили третий ранг, на место направили резервные силы. Часть сотрудников работала над тем, чтобы перекрыть все пути распространения огня по кровле здания. Рядом, всего в 30 метрах, - торговый центр, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Владислав Буянов.

Тушение пожара осложнялось наличием металлических конструкций, которые необходимо было вскрывать. Кроме того, на складе хранились горюче-смазочные материалы. Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы справиться со стихией.

- Когда мы тушили огонь в СТО, то в торговом центре началось задымление, - дополнил спасатель. - Из здания эвакуировали около 80 человек. Произошло возгорание стены и перекрытия торгового центра. Никто не пострадал, огонь потушили.

Пожар в Улан-Удэ. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар в Улан-Удэ.Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Всего в борьбе с пожаром принимало участие 25 человек личного состава. Сейчас на месте работают дознаватели. Они устанавливают причину происшествия, а также оценивают ущерб.

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