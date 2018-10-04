СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-04T06:43:04+03:00

Снег в Иркутске 4 октября 2018: дорожники усиленно расчищают трассы в регионе. Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Первый настоящий снег в Иркутской области в этом году добавил работы дорожным службам. Например, в областном центре и так по утрам образовывались огромные пробки из-за ремонта дороги, а тут еще и снегопад...

В пресс-службе правительства Иркутской области рассказали, что техника гудит на автодорогах Иркутск – Листвянка, Иркутск – Большое Голоустное, Иркутск – Оса – Усть-Уда. Снег убирают семь комбинированных дорожных машин.

- Работы начались в самого 4 октября, - рассказывает заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов. - Дорожники трудятся в Баяндаевском, Ольхонском, Иркутском районах.

В правительстве добавляют, что ограничения движения на загородных магистралях сейчас нет. Проезд по дорогам обеспечен.

Евгений Липатов, говорит, что техника на 100% готова к непогоде. Приближается зима, а, значит, надо предвидеть любые природные катаклизмы - метель, гололедицу, сильный снег и т.д. Заготовили 24 тысячи кубометров песка, щебня мелких фракций и 386 тонн реагентов.

Снегопад сейчас продолжается в Баяндаевском, Ольхонском, Иркутском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Эхирит-Булагатском, Боханском районах. Такая погода продлится до выходных.