Медведь, задравший пять собак в Маркова под Иркутском, застрелен спецназом полиции

СЕГОДНЯ 22:41 2018-10-11T23:01:03+03:00

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Жители поселка Маркова под Иркутском могут вздохнуть с облегчением. Медведь, который держал их в страхе целую неделю, убит.

Напомним, 6 октября на территории реабилитационного центра были найдены трупы двух кавказских овчарок. Полицейские, кинологи и ветеринары, прибывшие на место происшествия, сделали вывод, что орудовал медведь. Его попытались поймать, установив ловушку. Однако хищник оказался хитрее. Забрал приманку и смог выбраться. А 11 октября он совершил новое нападение. Разорвал еще трех собак, стороживших один из домов в поселке на окраине. В то утро люди несколько часов боялись выходить из домов. Стало понятно, что без решительных мер не обойтись и живым зверя, почуявшего кровь, взять не получится. Полиция выставили для защиты поселка посты, на которых дежурившие сотрудники были вооружены автоматами. И ночью 12 октября медведь вновь решил напасть…

- Медведь был обезврежен сотрудниками полиции и Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Около двух часов ночи хищник вышел на прежнее место, где накануне задрал двух собак. Находясь в нескольких метрах от жилых домов, зверь был убит прицельными выстрелами спецназа. Молодая семья, чьи собаки стали жертвой его вчерашнего нападения, поблагодарила полицейских за грамотные и профессиональные действия.

Осталось только понять, как медведь оказался так близко к Иркутску и его окрестностям. По одной из версий, он мог содержаться в неволе, а потом либо сбежал, либо был выброшен. Но утверждать это пока что рано.