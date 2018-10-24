СЕГОДНЯ 06:40 2018-10-24T07:25:05+03:00

Подозреваемого в изнасиловании двух девочек поймали под Иркутском: местный житель узнал его по наколкам. Фото: ДТП-38

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Под Иркутском поймали рецидивиста, который изнасиловал двух 12-летних девочек в Хомутово. Изверга задержали в деревне Столбово недалеко от областного центра.

Напомним, трагедия произошла 19 октября: девочки шли на занятия, к ним пристал неизвестный, который под предлогом болей в сердце, попросил их проводить его до дома. Они согласились. Как только вышли в немноголюдное место, изверг схватил их за волосы, и, угрожая ножом, отвел в поле на окраине поселка, где надругался над подростками.

Мужчину объявили в федеральный розыск. Одна из пострадавших школьниц запомнила некоторые приметы преступника. Одной из самых заметных из них стала наколка на руках злоумышленника, которую девочка подробно описала.

Наколки стали одной из ярких примет подозреваемого. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Соцсети уже облетели фото насильника со связанными руками. Известно, что его заметил один из местных жителей в небольшом магазинчике - в глаза ему бросились наколки на руках мужчины, который покупал сигареты. Сибиряк сразу догадался, что перед ним тот самый преступник, чьи ориентировки висят по всей округе. Он вызвал полицию...

В СК региона подтвердили информацию о том, что подозреваемого схватили.

- Задержанный мужчина по описаниям похож на Сергея Ш., который и является главным подозреваемым, - рассказали в СК СУ по Иркутской области. - Сейчас мы устанавливаем его личность.